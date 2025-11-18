AZ-Plus

3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen 1. FC Saarbrücken – Sonntag live

Nach der Länderspielpause und dem 4:0-Erfolg im Toto-Pokal-Viertelfinale gegen den TSV Aubstadt geht es für den TSV 1860 wieder in der Liga weiter.

Verfolgen Sie die Partie am 23. November ab 13.30 Uhr im AZ-Liveticker!

| Bernhard Lackner
X
Sie haben den Liveticker der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken Teilen
Lädt...
Spiel startet in

Tage

Stunden

Minuten

Sekunden

Am Dienstagnachmittag gewannen die Löwen das Testspiel bei Landesligist Passau deutlich mit 14:2. Patrick Hobsch erzielte einen Viererpack.

Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! Nach der Länderspielpause geht es für den TSV 1860 im heimischen Grünwalder Stadion gegen Saarbrücken. Verfolgen Sie die Partie am 23. November ab 13.30 Uhr live!

Teilen