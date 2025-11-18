Am Dienstagnachmittag gewannen die Löwen das Testspiel bei Landesligist Passau deutlich mit 14:2. Patrick Hobsch erzielte einen Viererpack.
3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen 1. FC Saarbrücken – Sonntag live
Nach der Länderspielpause und dem 4:0-Erfolg im Toto-Pokal-Viertelfinale gegen den TSV Aubstadt geht es für den TSV 1860 wieder in der Liga weiter.
Verfolgen Sie die Partie am 23. November ab 13.30 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: München
Austragungsstätte: Grünwalder Stadion
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
Spiel startet in
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! Nach der Länderspielpause geht es für den TSV 1860 im heimischen Grünwalder Stadion gegen Saarbrücken. Verfolgen Sie die Partie am 23. November ab 13.30 Uhr live!