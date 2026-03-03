3. Liga im Liveticker: TSV 1860 gegen Erzgebirge Aue – Sechzig gewinnt Nebel-Duell

Tor! 2:1 - Sigurd Haugen

Tooooooor für die Löwen - und was für ein kurioses! Zuletzt sind dichte Nebelschwaden aus den Isarauen rüber ins Grünwalder Stadion gezogen. Aue schafft es nicht, eine Halbraum-Flanke von rechts zu verteidigen. Malone versucht zu klären, schießt den Ball aber in weit nach oben in die Luft. Keeper Männel will die Kugel aufnehmen, sieht sie aber offenbar nicht richtig und lässt sie durch. Am Ende profitiert Haugen, der aus kurzer Distanz zum 2:1 einköpft.