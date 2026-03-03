3. Liga im Liveticker: TSV 1860 gegen Erzgebirge Aue – Sechzig gewinnt Nebel-Duell

Spielende
Schluss! Sechzig gewinnt das Nebel-Duell von Giesing mit 2:1! Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal.
Der TSV 1860 ringt den FC Erzgebirge Aue mit 2:1 nieder und feiert den vierten Sieg in Serie. Der Ticker zum Nachlesen.
Spielende
Schluss! Sechzig gewinnt das Nebel-Duell von Giesing mit 2:1! Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal.
Malone kommt nach einer abgelegten Ecke zum Schuss - auch der wird zur Ecke abgefälscht. Aue drückt auf den Ausgleich!
Gelbe Karte für Pascal Fallmann
Fünf Minuten werden nachgespielt!
Wahnsinn! Aue kommt nach einer Ecke drei Mal zum Abschluss, alle drei werden abgeblockt!
Auswechslung TSV 1860 München - Florian Niederlechner kommt für Sigurd Haugen
Nochmal die Riesen-Chance für Aue! Bär wird mit einem tollen Pass in die Spitze geschickt. Der Ex-Löwe gerät aber in Rücklage und schießt drüber.
Weinhauer mit der Flanke von links Richtung Bär. Dähne ist da und pflückt die Kugel runter.
Bär kommt nach einer Ecke zum Fallrückzieher, schießt den Ball aber aus kurzer Distanz über das Tor.
Aue nun fast durchgehend in Ballbesitz, doch das blaue Bollwerk steht und lässt nichts durch!
Auswechslung TSV 1860 München - Clemens Lippmann kommt für Marvin Rittmüller
Auswechslung TSV 1860 München - Patrick Hobsch kommt für Kevin Volland
Auswechslung Erzgebirge Aue - Erik Weinhauer kommt für Julian Guttau
Auswechslung Erzgebirge Aue - Jonah Fabisch kommt für Luan Simnica
Das Torschussverhältnis beträgt mittlerweile 11:7 für Erzgebirge Aue, auch in Sachen Zweikämpfe und Ballbesitz haben die Gäste im Vergleich zu Durchgang eins aufgeholt.
Auswechslung Erzgebirge Aue - Mika Clausen kommt für Marvin Stefaniak
Unterdessen erhöht Aue den Druck ein wenig, ohne aber wirklich gefährlich zu werden.
Hier ein Video aus dem Grünwalder Stadion von der Pyro-Show der Westkurve. Dass die Sichtverhältnisse da schon nicht mehr die besten waren, lässt sich leicht erkennen.
Die Sicht bleibt milchig und trüb, zumindest von den Rängen aus. Die Protagonisten unten auf dem Spielfeld scheinen etwas besser zu sehen.
Auswechslung TSV 1860 München - Justin Steinkötter kommt für Maximilian Wolfram
Es bleibt kurios: Bei Haugen ist eben offenbar der Schuh kaputtgegangen. Die Suche nach einem Ersatz dauert aber etwas länger, sodass der Angreifer zunächst von draußen zuschauen muss.
Gelbe Karte für Ryan Malone
Ehlers kommt nach guter Kombination über die linke Seite zum Abschluss. Der wird zur Ecke abgeblockt.
Dähne verschätzt sich nach einer flachen Hereingabe von links. Hinter ihm ist aber Voet, der vor dem einschussbereiten Bär klären kann.
Volland legt nach einer Ecke im Strafraum ab zu Voet, dessen Schuss aber weit übers Tor geht.
Weiter geht's! Zur Info: Die Spielzeit wurde zu Beginn der Unterbrechung in der 54. Minute angehalten und wird daher nun auch hier im Ticker entsprechend zurückgesetzt.
Also es sieht tatsächlich gut aus, dass gleich weitergespielt werden kann. Stellt sich die Frage: Hat die Unterbrechung womöglich Einfluss auf den weiteren Spielverlauf?
Jawoll, jetzt kommen auch die Spieler zurück auf den Platz und absolvieren ein kurzes Warm-up. Die Sicht hat sich derweil etwas gebessert.
Erstes Update: Wenn möglich, soll ab 20.30 Uhr weitergespielt werden.
Immerhin der durch die Pyrotechnik verursachte Rauch scheint sich ganz langsam zu verzogen. Ob sich der Nebel irgendwann ebenfalls aus dem Staub macht, wird sich zeigen. Wir bleiben auf jeden Fall dran - egal, wann und wie es weitergeht!
Also mittlerweile ist hier wirklich überhaupt nichts mehr zu erkennen. An ein Weiterspielen ist aktuell nicht zu denken. Hoffen wir, dass sich die Sichtverhältnisse irgendwie doch noch bessern!
Auch das noch: Jetzt zünden die Ultras in der Westkurve auch noch Bengalos und Raketen. Das ist für die Sichtverhältnisse auch nicht unbedingt förderlich...
Und jetzt unterbricht Schiedsrichter Bauer tatsächlich die Partie, da der Nebel immer dichter wird. Die Sicht ist mittlerweile richtig schlecht, man kann von einem Tor kaum den anderen Kasten erkennen. Aber was soll man denn dagegen tun?
Tor! 2:1 - Sigurd Haugen
Tooooooor für die Löwen - und was für ein kurioses! Zuletzt sind dichte Nebelschwaden aus den Isarauen rüber ins Grünwalder Stadion gezogen. Aue schafft es nicht, eine Halbraum-Flanke von rechts zu verteidigen. Malone versucht zu klären, schießt den Ball aber in weit nach oben in die Luft. Keeper Männel will die Kugel aufnehmen, sieht sie aber offenbar nicht richtig und lässt sie durch. Am Ende profitiert Haugen, der aus kurzer Distanz zum 2:1 einköpft.
Guttau versucht es aus der Distanz, verfehlt das Tor aber deutlich.
Volland wird für sein offensives Pressing belohnt und erobert die Kugel. Die springt vom Fuß des Ex-Nationalspielers zwar in den Lauf von Haugen, der wird aber von Malone abgelaufen.
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht's - beide Mannschaften sind personell unverändert aus der Kabine gekommen.
Halbzeitpause
Das war's mit der ersten Halbzeit! Es geht mit einem 1:1 in die Kabine.
Zwei Minuten werden nachgespielt..
Riesen-Chance für Aue! Fallmann kommt nach einer kurz ausgeführten Ecke aus der Distanz zum Abschluss. Der Schuss wird abgefälscht, sodass Bär den Fuß reinhalten und den Ball nochmal richtig gefährlich machen kann. Dähne ist zur Stelle und pariert mit einem überragenden Reflex. Ganz starke Aktion vom Löwen-Schlussmann!
Langer Ball in die Spitze auf Haugen, der im Zweikampf mit Uhlmann aber zu robust den Körper einsetzt. Freistoß Aue.
Sechzig hat in dieser Phase mehr vom Spiel und kontrolliert den Ball gut, ohne aber in gefährliche Räume zu kommen. Aue steht kompakt und lauert.
Die Statistiken sprechen bislang für die Löwen. Sechzig hat mehr Torschüsse (5:4), mehr Ballbesitz (59 Prozent) und gewinnt mehr Zweikämpfe (61 Prozent).
Die Partie läuft wieder, Bär kann weiterspielen.
Gelbe Karte für Max Reinthaler
Reinthaler senst Bär im Mittelfeld heftig von hinten um und sieht völlig zu Recht die Gelbe Karte. Bär muss behandelt werden.
Gute Möglichkeit für Sechzig! Danhof zirkelt einen Strafraum aus dem rechten Halbraum in den Strafraum. Reinthaler verlängert per Kopf auf Voet, der auf Höhe des zweiten Pfostens an den Ball kommt, die Kugel aber am Tor vorbei grätscht.
Gelbe Karte für Jamilu Collins
Stefaniak mit einem unnötig harten Einsteigen an der Seitenauslinie gegen Volland. Er kommt aber ohne Gelb davon.
Bär und Guttau kombinieren sich gut in den Strafraum. Bär versucht dann, auf Günther-Schmidt abzulegen, doch der Ball landet im Toraus.
Gelbe Karte für Julian Günther-Schmidt
Schifferl bekommt im Zweikampf mit Günther-Schmidt einen Tritt gegen den Knöchel. Für den Zehner der Gäste gibt es dafür die Gelbe Karte.
Haugen setzt sich auf dem linken Flügel gut durch und flankt in den Sechzehner. Collins ist da und klärt vor seinem Keeper zur Ecke.
Was ist denn hier los? Voet trifft aus kurzer Distanz nur die Latte. Der Schuss wurde noch minimal abgefälscht, sonst wäre er am Tor vorbeigegangen.
Tor! 1:1 - Marcel Bär
Und postwendend die Reaktion der Gäste! Reinthaler sieht da überhaupt nicht gut aus und leitet eine Hereingabe von rechts etwas unglücklich weiter auf Bär, der sich die Chance nicht nehmen lässt und eiskalt zum 1:1 trifft. Der ehemalige Sechzger spart sich einen ausgiebigen Jubel.
Tor! 1:0 - Maximilian Wolfram
Da ist die Führung für die Löwen! Volland legt sich den Ball auf den starken linken Fuß und schließt Richtung lange Ecke ab. Männel kann parieren, doch der Abpraller landet genau bei Wolfram, der zum 1:0 vollstreckt. Da hat Kauczinski ein gutes Händchen bewiesen!
Löwen-Coach Kauczinski hat vor der Partie bei Magenta Sport bereits gesagt, dass er heute einen "harten Abnutzungskampf" erwartet, "in dem einzelne Momente entscheiden werden". So stellt sich das in den ersten Minuten auch dar.
Wieder die Gäste! Guttau treibt den Ball durchs Mittelfeld und zieht aus der Distanz ab. Dähne hat zunächst kurz Probleme, packt im Nachfassen aber zu. Die ersten Minuten gehen klar an Aue.
Stefaniak bringt den Ball gut in den Sechzehner auf den Kopf von Simnica, der das Tor knapp verfehlt.
Aue startet schwungvoll in die Partie und holt in Person von Ehlers die nächste Ecke raus.
Aue kommt gleich mal in den Strafraum der Sechzger. Dähne ist zur Stelle und lenkt eine flache Hereingabe von rechts zur Ecke ab.
Anpfiff 1. Halbzeit
Auf geht's, Aue stößt die Partie an!
Angeführt vom Schiedsrichtergespann betreten beide Teams den Platz im Grünwalder Stadion - gleich geht's los!
Das Grünwalder Stadion ist heute mal wieder ausverkauft. Aus Aue sollen rund 500 Gäste-Fans mitgereist sein.
Auf die leichte Schulter werden die Löwen den kriselnden FC Erzgebirge nicht nehmen. "Eine Mannschaft, die glaubt, überheblich zu sein, gehört nicht nach vorne", stellt Kauczinski klar. "Wir müssen immer unsere Basics auf den Platz bringen, um erfolgreich zu sein, einfach Bock haben, den Kampf anzunehmen!"
Die Löwen treffen heute mal wieder auf zwei alte Bekannte: Marcel Bär und Julian Guttau. Beide stehen bei den Gästen in der Startelf.
Der Schiedsrichter des heutigen Abendspiels ist der 29-Jährige Tom Bauer (Mainz), der vorwiegend in der 2. Bundesliga eingesetzt wird. Assistieren werden ihm Luca Schlosser und Timo Klein, der vierte Offizielle ist Philipp Hofheinz.
Im Vergleich zum Sieg über Hoffenheim II am vergangenen Freitag wechselt Löwen-Coach Kauczinski drei Mal: Philipp, Maier (beide gelbgesperrt) und Lippmann (Bank) fehlen in der Startelf, dafür dürfen Dordan, Wolfram und Rittmüller von Beginn an ran.
Die Aufstellung ist da! Diese Löwen-Elf darf heute gegen Aue starten:
Der TSV 1860 muss heute gegen Erzgebirge Aue auf Philipp Maier und den formstarken David Philipp verzichten, beide hatten beim Gastspiel in Hoffenheim ihre fünfte gelbe Karte gesehen. Trainer Markus Kauczinski bleibt aber gelassen und hat bereits einen Plan in der Schublade.
1860-Coach Kauczinski warnt vor dem morgigen Gegner Erzgebirge Aue, der trotz der prekären Situation (Platz 17, fünf Punkte Rückstand auf Platz 16) "genauso gefährlich wie jedes andere Team in der 3. Liga" sei. "Sie werden um jeden Punkt kämpfen", so Kauczinski. Außerdem könne Aue gut Fußball spielen und habe individuell starke Spieler, u. a. sind die ehemaligen Löwen-Kicker Marcel Bär und Julian Guttau zusammen mit zwei anderen Aue-Spielern Toptorschützen des Teams (je drei Tore) und Guttau zusätzlich bester Vorlagengeber des Kumpelvereins.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen wollen zuhause gegen Erzgebirge Aue den vierten Sieg in Serie einfahren - Anpfiff ist am Dienstag um 19 Uhr im Grünwalder Stadion!