3. Liga im Ticker zum Nachlesen: MSV Duisburg gegen TSV 1860 - Aufstiegs-Dämpfer für die Löwen

Der ehemalige Löwe Necat Aygün sagt in der AZ zum Duell: "Vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, ganz klar Duisburg. Sie sind als Aufsteiger lange auf einer Euphoriewelle gesurft, wie das vorher beispielsweise der SSV Ulm 1846 oder Preußen Münster getan haben und am Ende durchmarschiert sind. Jetzt haben Sie durch das 1:5 bei Hansa Rostock einen herben Dämpfer bekommen, aber ich glaube trotzdem, dass sie noch ein Wörtchen mitreden. Ganz oben punktet Osnabrück so konstant, dass ich sie als Aufsteiger sehe. Dahinter sind viele Teams im Rennen."