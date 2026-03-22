3. Liga im Ticker zum Nachlesen: MSV Duisburg gegen TSV 1860 - Aufstiegs-Dämpfer für die Löwen

Spielende
Schluss! Aus! Vorbei! Der TSV 1860 verliert beim MSV Duisburg spät mit 1:2. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch einen schönen Rest-Sonntag.
Der TSV 1860 muss einen bitteren Dämpfer im Aufstiegsrennen hinnehmen und verliert beim MSV Duisburg spät mit 1:2. Der Ticker zum Nachlesen.
Spielende
Schluss! Aus! Vorbei! Der TSV 1860 verliert beim MSV Duisburg spät mit 1:2. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch einen schönen Rest-Sonntag.
Sechzig wirft nun alles nach vorne, Duisburg lauert auf Konter!
Gelbe Karte für Thomas Dähne
Gelb-rote Karte für Thore Jacobsen
Philipp zieht vom linken Strafraumeck ab, Braune pariert zur Ecke!
Auswechslung TSV 1860 München - Morris Schröter kommt für Tim Danhof
Sechs Minuten werden nachgespielt!
Tor! 2:1 - Thilo Töpken
Tor für Duisburg! Tugbenyo zieht aus der Distanz ab, trifft aber nur den Pfosten. Der Abpraller landet genau bei Töpken, der die Kugel nur noch am geschlagenen Dähne vorbei ins Tor schießen muss. 2:1 für den MSV!
Gelbe Karte für Markus Kauczinski
Gelbe Karte für Dietmar Hirsch
Jetzt liegt Haugen auf dem Boden. Pfiffe von den Rängen, Diskussionen auf den Bänken. Kauczinski und Hirsch diskutieren hitzig miteinander.
Gelbe Karte für Aljaz Casar
Jetzt liegt Jacobsen auf dem Boden und muss am Kopf behandelt werden. Der Kapitän scheint aber weiterspielen zu können.
Auswechslung TSV 1860 München - Patrick Hobsch kommt für Kevin Volland
Symalla zieht aus spitzem Winkel per Vollspann ab - Pfosten! Was für eine Schlussphase!
Dähne kommt bei einem langen Ball aus seinem Tor heraus und klärt eher halbgar mit einem eingesprungenen Kopfball. Kother will direkt ins leere Tor schießen, verfehlt aber komplett.
Gelbe Karte für Tim Danhof
Danhof mit einem taktischen Foul. Die Gelbe geht völlig in Ordnung.
Auswechslung MSV Duisburg - Jesse Tugbenyo kommt für Steffen Meuer
Auswechslung MSV Duisburg - Dominik Kother kommt für Lex Tyger Lobinger
Auswechslung MSV Duisburg - Jan-Simon Symalla kommt für Niklas Jessen
Toller Angriff von Duisburg! Casar lässt Volland und Jacobsen mit einem sehenswerten Hackenpass auf Coskun ins Leere laufen. Der MSV-Kapitän flankt von links auf den Schädel von Lobinger, dessen Kopfball genau in den Armen von Dähne landet.
Auswechslung TSV 1860 München - David Philipp kommt für Justin Steinkötter
Volland zirkelt eine Freistoß-Flanke aus dem rechten Halbraum in den Strafraum. Dort geht Haugen zu Boden, das reicht aber nicht für einen Elfmeter.
Tut sich hier noch etwas? Ein Unentschieden bringt eigentlich keine der beiden Mannschaften im Aufstiegsrennen so wirklich weiter. Kauczinski hat noch nicht gewechselt, aber noch einige gute Optionen auf der Bank.
Tor! 1:1 (Elfmeter) - Thore Jacobsen
Jacobsen lässt sich die Chance nicht entgehen und verwandelt eiskalt. Ausgleich Sechzig!
Elfmeter für Sechzig! Haugen zieht von rechts in den Strafraum ein und wird klar gelegt. Die Entscheidung geht völlig in Ordnung.
Auswechslung MSV Duisburg - Christian Viet kommt für Conor Noß
Auswechslung MSV Duisburg - Thilo Töpken kommt für Florian Krüger
Jacobsen zieht aus der zweiten Reihe ab. Der Ball zischt knapp rechts unten am Tor vorbei.
Lippmann nimmt links im Strafraum Tempo auf und schließt ab - deutlich drüber.
Wie reagieren die Sechzger nun auf den Rückstand? Angedeutet hatte sich der Treffer keineswegs...
Tor! 1:0 - Joshua Bitter
Tor für Duisburg! Eine Duisburg-Ecke von der linken Seite landet im Löwen-Strafraum. Kurze Verwirrung, dann schießt Bitter den Ball aus dem Getümmel heraus unhaltbar für Dähne ins Tor. 1:0 für die Hausherren!
Steinkötter ist zurück auf dem Platz und spielt weiter.
Steinkötter liegt auf dem Boden und muss behandelt werden. Der Stürmer hat sich offenbar am Knie wehgetan.
Noß versucht es aus der Distanz - kein Problem für Dähne.
Es ist hier weiter eine ausgeglichene Partie. Beide Teams leisten sich in der Defensive so gut wie keine Fehler, weshalb auch die Anzahl an Torchancen überschaubar ist.
Casar kommt nach einer weggefausteten Ecke aus der Distanz zum Schuss, schießt aber deutlich drüber.
Riesen-Chance für Duisburg! Faßmann mit einem bösen Fehlpass im Spielaufbau. Noß legt ab auf Krüger, der im Eins-gegen-Eins aber an Dähne scheitert. Eine super Parade vom Löwen-Schlussmann!
MSV-Keeper Braune nach einer Freistoß-Flanke mit einer leichten Unsicherheit. Im Nachfassen hat er den Ball dann aber sicher.
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht's, Duisburg stößt die zweite Halbzeit an!
Halbzeitpause
Das war's mit der ersten Halbzeit. Es geht mit einem torlosen Remis in die Pause.
Eine Minute wird nachgespielt.
Lobinger kocht Reinthaler links neben dem Strafraum ab, fehlt dann aber selbst als Anspielstation im Strafraum. Sechzig kann klären.
Lobinger flankt von rechts in den Strafraum. Der kommt aber zu nah vors Tor von Dähne, der den Ball locker fängt.
Volland schlägt eine Ecke von rechts scharf in den Strafraum. Braune ist da und faustet die Kugel weg. Jessen ist derweil wieder zurück auf dem Platz.
Jessen sitzt auf dem Boden und muss behandelt werden. Er hat sich offenbar am linken Oberschenkel wehgetan.
Fast die Führung für Sechzig! Volland kommt nach einem abgeblockten Steinkötter-Schuss vor dem Strafraum an den Ball und zieht mit seinem starken Linken ab, trifft aber nur den Innenpfosten!
Super Steckpass von Volland in die Spitze zu Haugen, der kurz vor dem Abschluss gerade von von Schlicke gestört wird.
Maier hat im Zweikampf mit Jessen den Fuß zu weit oben und trifft seinen Gegenspieler im Gesicht. Freistoß Duisburg.
Volland wird vor dem gegnerischen Strafraum von hinten umgerempelt, bekommt aber keinen Pfiff. Das passt in die heutige Linie von Schiedsrichter Hempel.
Die ganz großen Chancen haben wir hier bislang noch nicht gesehen, langweilig ist die Partie aber nicht. Der Ball läuft auf beiden Seiten gut und es versteckt sich niemand.
Guter Löwen-Angriff über Volland, Haugen und Jacobsen. Am Ende landet der Ball beim eingerückten Lippmann, der beim Schuss aber gehindert wird.
Bitter versucht es mit einem Schuss aus großer Distanz. Der ist für Dähne aber überhaupt kein Problem.
Haugen tritt über den rechten Flügel an, wird aber abgegrätscht. Das gibt Szenenapplaus von den MSV-Fans.
Bitter: Volland mit einer guten Hereingabe von rechts in den Strafraum Richtung Steinkötter. Haugen sieht seinen besser postierten Mitspieler aber nicht und geht selbst zum Ball, der ihm aber komplett verspringt.
Coskun tritt Volland von hinten fies in die Hacken, kommt aber ohne Gelb davon.
Die ersten zehn Minuten sind intensiv, die Teams begegnen sich auf Augenhöhe. Man merkt beiden Mannschaften an, dass es hier um extrem wichtige Punkte im Aufstiegsrennen geht.
Maier hält im Zweikampf mit Casar den Fuß drüber und bekommt den Freistoß gegen sich. Danach tauschen beide noch ein paar Nettigkeiten aus und weiter geht's.
Der MSV nun mit einer ersten längeren Ballbesitzphase, aber die Löwen sind voll auf der Höhe und bissig in den Zweikämpfen.
So sah es übrigens vorhin bei der Busankunft der Duisburger aus...
Volland mit einer gefährlichen Ecke von rechts in den Strafraum auf Haugen, der dann Ball aber nicht richtig mit dem Kopf trifft.
Haugen setzt gleich mal ein erstes Zeichen und rempelt Bitter im Luftzweikampf herzaft zu Boden. Freistoß Duisburg.
Anpfiff 1. Halbzeit
Auf geht's, Sechzig stößt an!
Angeführt vom Schiedsrichtergespann um Richard Hempel betreten beide Teams den Platz in der ausverkauften Schauinsland-Reisen-Arena. Gleich geht's los!
Die beiden Fanlager sind schon extrem heiß auf das Traditionsduell: Während die Sechzger von 1600 Schlachtenbummlern aus München begleitet wurden, durften sich die Duisburg-Spieler über eine große Pyro-Show bei der Busankunft am Stadion freuen. An der Unterstützung von den Rängen wird es heute also nicht scheitern!
Am vergangenen Spieltag setzte es für die Duisburger eine empfindliche 1:5-Klatsche bei Hansa Rostock. Leicht dürfte es für die Löwen aber trotzdem nicht werden, schließlich ist der MSV extrem heimstark. In der Schauinsland-Reisen-Arena holten die Zebras in 14 Spielen beeindruckende 34 Punkte, eine Niederlage vor heimischem Publikum gab es in dieser Saison überhaupt noch nicht. Ob Sechzig das heute ändern kann?
Werfen wir einen Blick auf die weniger wichtigen Dinge im Leben. Für die Löwen geht es heute darum, im Aufstiegsrennen nachzulegen - und das gegen einen direkten Konkurrenten. Mit 51 Punkten hat Duisburg nur zwei Zähler mehr auf dem Konto als Tabellennachbar 1860, es ist also ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel.
Aus der Löwen-Familie gibt es leider traurige Nachrichten: Wie Loris Husic am Vormittag bekanntgegeben hat, ist sein Vater verstorben. Der junge Abwehrspieler steht deshalb selbstverständlich heute nicht im Kader. Die AZ wünscht Loris und der Familie Husic in dieser schwierigen Zeit von Herzen alles Gute!
Im Vergleich zum torlosen Remis gegen Wiesbaden nimmt Kauczinski drei Änderungen vor: Jacobsen, Lippmann und Steinkötter beginnen für Dordan (verletzt), Rittmüller und Wolfram (beide Bank).
Die Aufstellung ist da! Und siehe da: In der Offensive sorgt Trainer Kauczinski für eine Überraschung und bringt Justin Steinkötter von Beginn an. Routinier Florian Niederlechner steht auch heute wieder nicht im Kader der Sechzger. Kapitän Jesper Verlaat hat es ebenfalls nicht in die Startelf geschafft, sitzt aber wenigstens auf der Bank.
Der ehemalige Löwe Necat Aygün sagt in der AZ zum Duell: "Vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, ganz klar Duisburg. Sie sind als Aufsteiger lange auf einer Euphoriewelle gesurft, wie das vorher beispielsweise der SSV Ulm 1846 oder Preußen Münster getan haben und am Ende durchmarschiert sind. Jetzt haben Sie durch das 1:5 bei Hansa Rostock einen herben Dämpfer bekommen, aber ich glaube trotzdem, dass sie noch ein Wörtchen mitreden. Ganz oben punktet Osnabrück so konstant, dass ich sie als Aufsteiger sehe. Dahinter sind viele Teams im Rennen."
Neben Dordan, der sich gegen Wiesbaden verletzte und in Duisburg nicht zur Verfügung stehen wird, fehlten am Dienstag auch die drei Routiniers Schifferl, Danhof und Maier. Innenverteidiger Schifferl, der zuletzt aber gegen den SVWW im Kader gestanden hatte, vertrage aus muskulären Gründen nach wie vor "noch keine volle Belastung", Abräumer Maier habe "Halsschmerzen und Erkältungssymptome" und Schienenspieler Danhof ein "Schulterproblem", wie Kauczinski erklärte. Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind zu Gast in Duisburg – Anpfiff ist am Sonntag um 16.30 Uhr!