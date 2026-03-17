Hiobsbotschaft vor Aufstiegs-Kracher: 1860-Trio pausiert mit dem Training

Glück im Unglück für Junglöwe Dordan. Schifferl, Danhof und Maier fehlen im Sechzger-Training.

17. März 2026 - 18:40 Uhr

Der eine Löwen-Abräumer fällt aus, der andere ist erkrankt: Junglöwe Dordan (r.) und Routinier Maier.

Des Löwen leidvolle Verletzungssorgen: Auch vor dem Auswärts-Aufstiegskracher des TSV 1860 beim MSV Duisburg (Sonntag, 16.30 Uhr) plagen Cheftrainer Markus Kauczinski Personalprobleme: Junglöwe Damjan Dordan, der beim 0:0 im vergangenen Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden verletzt ausgewechselt werden musste, wird dem TSV bei den Zebras fehlen. "Er hat eine Knieverletzung. Die ersten Befürchtungen haben sich zwar nicht bestätigt, aber er wird in Duisburg ausfallen", sagte Kauczinski in einer Presserunde am Dienstag.

Glück für 1860 und Dordan, der in den vergangenen Jahren eine längere Verletzungsmisere hinter sich hat: Der Verdacht einer schweren Bänderverletzung hat sich laut dem 56-Jährigen Coach nicht bestätigt.

Sorgen um Schifferl, Danhof und Maier

Kauczinski hat aber noch einige weitere Sorgenfalten auf seiner Stirn: Neben Dordan fehlten zu Beginn der Vorbereitung auf den MSV auch die drei Routiniers Raphael Schifferl, Tim Danhof, Philipp Maier. Innenverteidiger Schifferl, der zuletzt aber gegen den SVWW im Kader gestanden hatte, vertrage aus muskulären Gründen nach wie vor "noch keine volle Belastung", Abräumer Maier habe "Halsschmerzen und Erkältungssymptome" und Schienenspieler Danhof ein "Schulterproblem", wie Kauczinski erklärte.

Während Schifferl deshalb etwas kürzer tritt und in Duisburg dabei sein dürfte, steht bei Danhof und Maier noch ein Fragezeichen hinter möglichen Einsätzen am kommenden Wochenende.

Löwen-Juwel Kiefersauer trainiert erstmals mit den Profis

Ein anderer Junglöwe, der ebenfalls lange verletzt gewesen ist, könnte dagegen bald sein Debüt feiern: U21-Xaver Kiefersauer (20), dem nach AZ-Informationen vereinsintern eine große Karriere zugetraut wird, darf erstmals bei den Profis mittrainieren.

Auch Mittelfeldspieler Samuel Althaus (20) ist wieder fit, hat kürzlich sein Comeback bei der U21 gefeiert und darf auf seine Chance hoffen.