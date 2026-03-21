Interview 1860-Keeper Dähne über Liga-Aufstieg und die Tabelle: "Irgendwann nicht mehr möglich"

Thomas Dähne spricht im AZ-Interview über den Aufstiegskampf mit dem TSV 1860, die Defensivstärke der Löwen und eine mögliche Verlängerung.

21. März 2026 - 11:40 Uhr

Thomas Dähne hütet seit Sommer vergangenen Jahres das Tor des TSV 1860. © IMAGO/Oliver Zimmermann