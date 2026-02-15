3. Liga im Liveticker: TSV Havelse gegen TSV 1860 München live - Sechzig deklassiert Havelse

Spielende
Das Spiel ist aus, Sechzig schießt sich aus der Krise und siegt mit 5:0 gegen Havelse. Damit verabschieden wir uns aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Rest-Wochenende.
Gleich ist der erste Sieg im Jahr 2026 in den Geschichtsbüchern.
Fünf Minuten gibt es nochmal obendrauf. Die große Frage: Wer trifft als nächstes? Havelse bricht in sich zusammen.
Tor! 0:5 - Philipp Maier
Helau! Der nächste Ball sitzt. Maier köpft den Ball zum 5:0. Die Löwen spielen sich den Frust der letzten Wochen von der Seele.
Auswechslung TSV 1860 München - Lasse Faßmann kommt für Raphael Schifferl
Auswechslung TSV 1860 München - Noah Klose kommt für Sigurd Haugen
Havelse geht auf den Ehrentreffer, macht aber damit das Scheunentor für Konter weit auf.
Auswechslung TSV Havelse - Christopher Schepp kommt für Nassim Boujellab
Tor! 0:4 - Justin Steinkötter
Der Joker sticht nach einem Konter. Davor schickte Haugen seinen Sturmkollegen Steinkötter.
Auswechslung TSV 1860 München - Maximilian Wolfram kommt für David Philipp
Auswechslung TSV 1860 München - Justin Steinkötter kommt für Patrick Hobsch
Wieder ist Haugen auf und davon. Doch der Stürmer wird zurückgepfiffen. Haugen bekam den Ball an die Hand. Das hätte das 4:0 sein können.
Die Hausherren gehen jetzt auf den Ehrentreffer. Die Löwen sind weit in der eigenen Hälfte. Aber noch muss Dähne nicht zupacken.
Die Hausherren probieren es nochmal, aber der TSV 1860 macht dicht. Ein erwachsener Auftritt der Münchner in der zweiten Hälfte.
Haugen auf dem Weg zum 4:0. Der Norweger legt sich den Ball aber ein bisserl zu weit vor und kommt nicht mehr dran. Opitz packt zu.
Auswechslung TSV 1860 München - Damjan Dordan kommt für Thore Jacobsen
Auswechslung TSV Havelse - Florian Riedel kommt für Dennis Duah
Sechzig ist auf dem Weg zum ersten Sieg im Jahr 2026. Die Kauczinski-Elf wirkt gefestigt. Übrigens: Für Lippmann war es der erste Drittligatreffer in dieser Saison.
Tor! 0:3 - Clemens Lippmann
Plötzlich ist er drin! Lippmann haut einfach mal aus 16 Metern drauf, Opitz greift daneben.
Auswechslung TSV Havelse - Manuel Polster kommt für Leon Sommer
Auswechslung TSV Havelse - Robin Müller kommt für Arlind Rexhepi
Tor! 0:2 - Patrick Hobsch
Haugen bedient Philipp mit dem Hinterkopf. Der Löwe flankt den Ball scharf in den Strafraum. Hobsch grätscht den Ball in die Maschen.
Das muss das 2:0 für Sechzig ein. Philipp legt den Ball zum völlig freien Haugen. Der Stürmer dreht eine Pirouette und setzt den Ball knapp am Tor vorbei.
Da hat Jacobsen im Laufduell eine Watsche von Boujellab bekommen. Unabsichtlich aber. Deswegen gibt es zwar den Freistoß, aber keine Karte für den Spieler des TSV Havelse.
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht's! Kauczinski nimmt vorerst keine Veränderungen vor.
Das kann man bisher genauso unterschreiben. Der Platz ist alles andere als in Top-Qualität.
Halbzeitpause
Pause im Eilenriedestadion. Der TSV 1860 führt durch ein Tor von Haugen mit 1:0. Aber das Spiel ist noch nicht entschieden. Die Hausherren haben gerade in der Schlussphase der ersten Hälfte einen Gang nach oben geschalten, die Münchner in Bedrängnis gebracht.
Zwei Minuten gibt es nochmal obendrauf.
Die Löwen ruhen sich auf der Führung aus. Gut, dass gleich Pause ist. Dann kann Kauczinski seinen Mannen erklären, dass sie das Spiel hier noch nicht gewonnen haben.
Haugen ist heiß, vielleicht zu heiß. Der Stürmer foult auf Höhe der Mittellinie, muss deshalb zum Einzelgespräch mit Schiedsrichterin Michel. Haugen hat Glück, dass er nicht die Verwarnung sieht.
Havelse gibt nicht auf, hat das Gegentor blitzschnell verdaut. Die Hausherren erhöhen jetzt den Druck ein bisserl.
Belkahia mäht Haugen auf Höhe der Mittellinie um. Der Torschütze des TSV 1860 fordert eine Verwarnung für den Ex-Löwen. Michel lässt aber die Karte stecken.
Dähne hat bisher einen verhältnismäßig ruhigen Arbeitstag auf dem Acker der Hausherren.
Kurios: Sechs Mal in Folge lag der TSV 1860 zuletzt hinten. Gegen den Aufsteiger geht man gleichzeitig das erst Mal in diesem Jahr in Führung.
Tor! 0:1 - Sigurd Haugen
Tor für Sechzig! Wer auch sonst? Maier schickt Haugen. Der Norweger lässt den herauskommenden Opitz stehen und schiebt cool ein.
Sechzig hat weitgehend die Spielkontrolle übernommen. Das heißt aber nicht, dass die Hausherren ganz raus sind. Havelse bekommt immer wieder ordentlich Platz.
Riesenchance für Sechzig! Haugen bekommt den Ball im Strafraum, haut aus spitzem Winkel drauf. Der Ball wird direkt auf Jacobsen geklärt, der am Elfmeterpunkt ziemlich frei steht. Der Ersatzkapitän zimmert drauf, Belkahia bekommt gerade noch so den Fuß dazwischen. Das hätte die Führung sein können.
Ecke für Havelse. Die bringt aber nichts ein. Haugen kann klären.
Es schneit mittlerweile wieder. Auf dem Acker im Eilenriedestadion pendelt der Ball in diesem Minuten im Mittelfeld hin und her.
Die Münchner sind besser in die Partie als Havelse. Aber gerade im letzten Drittel ist Sechzig schludrig, ungenau. Das muss deutlich besser werden.
Die nächst Ecke die Giesinger. Gefährlich ist die aber erneut nicht. Der Ball landet im Strafraum bei Haugen, der wird aber sofort nach außen gedrückt und verliert den Ball schließlich.
Ecke für Sechzig. Wieder zwirbelt sie Jacobsen in den Strafraum. Opitz lenkt den Ball gerade noch so über die Latte.
Die Stimmung bei den Fans ist gut. Eine ersthafte Torchance gab es bisher aber noch nicht.
Es geht weiter. Belkahia bleibt vorerst auf dem Platz, läuft aber nicht rund.
Ex-Löwe Belkahia liegt im Mittelkreis. Der Verteidiger hält sich den Oberschenkel, die Partie ist unterbrochen.
Danhof hat viel Platz auf der rechten Außenbahn. Aber der Verteidiger macht da viel zu wenig daraus. Eine ungenaue Flanke landet direkt in den Reihen der Hausherren.
Sechzig macht direkt Dampf. Die klare Kritik von Kauczinski scheint Wirkung zu zeigen.
Die erste Ecke gehört Sechzig. Jacobsen tritt den Ball auf den Elfmeterpunkt. Da steht aber keiner.
Anpfiff 1. Halbzeit
Auf geht's! Die Partie im Eilenriedestadion läuft.
Die ganze Gegengerade ist blau. Die Löwen-Fans haben es sich trotz der Krise nicht nehmen lassen, am Valentinstag eine Auswärtsfahrt zu machen. Das ist Vereinsliebe.
Die Teams stehen bereit, werden gleich den Platz betreten. Bis vor wenigen Minuten hat es hier noch geschneit. Das hat zu Glück nachgelassen.
Die Kabinenansprachen beider Mannschaften gemacht, gleich geht es raus.
Man kann hier wirklich ein spannendes Spiel erwarten. Havelse ist heiß. Die Niedersachsen haben in diesem Jahr schon zweimal gewonnen, der Löwe bekanntermaßen noch gar nicht.
Der Gästeblock ist schon gut gefüllt. Für den Heimblock kann man das nicht behaupten. Kein Wunder: Ganz Havelse hat nur 5.300 Einwohner.
Die Bedingungen für Havelse sind deutlich schlechter als jene für den TSV 1860, wie Belkahia der AZ sagte: "Natürlich ist es schwierig, da der Großteil unserer Spieler ganz normal arbeitet. Wir konnten wegen des Schnees noch nicht einmal auf dem Rasen trainieren. Heißt: Wir haben wirklich schwere Bedingungen."
Übrigens: Schiedsrichterin der Partie ist Fabienne Michel.
Kauczinski, der jüngst ziemlich wütend auf seine Mannen war, macht keine Experimente. Der Coach des TSV 1860 setzt auf Erfahrung gegen Havelse.
Mit dieser Elf geht der Löwe ins Duell gegen den Abstiegskandidaten: Dähne - Danhof - Voet - Jacobsen - Philipp - Reinthaler - Haugen - Maier - Hobsch - Schifferl - Lippmann.
Die Löwen sind schon im Stadion angekommen. Die Platzbedingungen sind wie Ex-Löwe Belkahia im AZ-Interview ankündigte. Sagen wir es mal so: ausbaufähig.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind zu Gast beim TSV Havelse – Anpfiff ist um 14 Uhr!