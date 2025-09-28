Spielende
3. Liga im Liveticker:Erzgebirge Aue gegen TSV 1860 München – Löwen mit dritter Niederlage in Folge
Der TSV 1860 verliert auch bei Erzgebirge Aue mit 0:2. Der AZ-Liveticker zum Nachlesen!
Philipp flankt scharf und mit Schnitt an den Fünfer, doch Männel, der sich zunächst verschätzte, kann letztendlich klären.
Sechs Minuten werden nachgespielt.
Auswechslung Erzgebirge Aue - Borys Tashchy kommt für Eric Uhlmann
Jetzt ist die Luft draußen, die Löwen taumeln der dritten Niederlage in Folge entgegen. Gleichbedeutend mit dem Aus von Coach Glöckner?
Gelbe Karte für Manuel Pfeifer
Auswechslung TSV 1860 München - Patrick Hobsch kommt für Tunay Deniz
Tor! 2:0 - Eric Uhlmann
Starke Rettungstat von Pfeifer! Fallmann wird auf der rechten Seite geschickt, Pfeifer eilt hinterher und grätscht den Ball im Strafraum zur Ecke.
Auswechslung Erzgebirge Aue - Julian Günther-Schmidt kommt für Maximilian Schmid
Auswechslung Erzgebirge Aue - Luan Simnica kommt für Julian Guttau
Sechzigs Ecken sind heute brandgefährlich, der eben eingewechselte Jacobsen kommt im Strafraum an den Ball, trifft ihn aber nicht richtig. Aue kann den Ball klären.
Auswechslung TSV 1860 München - Thore Jacobsen kommt für Max Christiansen
Kapitän auf dem Feld ist jetzt Ex-Bundesliga-Spieler Volland.
Auswechslung Erzgebirge Aue - Jannic Ehlers kommt für Mika Clausen
Auswechslung TSV 1860 München - David Philipp kommt für Maximilian Wolfram
Auswechslung TSV 1860 München - Sigurd Haugen kommt für Florian Niederlechner
1860 dominiert jetzt wieder die Partie, die Dynamik ist nach der Halbzeitpause eine ganz andere.
Niederlechner klaut den Ball auf Höhe der Eckfahne und wird dann mit einem Foul an der Strafraumgrenze gestoppt.
Gelbe Karte für Pascal Fallmann
Wahnsinn, wieder Pfosten, wieder Pech für die Löwen! Rittmüller wird geschickt, nimmt den Ball gekonnt mit dem ersten Kontakt mit und schlenzt den Ball wunderschön aufs lange Eck. Doch der Pfosten steht erneut im Weg.
Auswechslung TSV 1860 München - Clemens Lippmann kommt für Justin Steinkötter
Anpfiff 2. Halbzeit
Halbzeitpause
Deniz muss jetzt aufpassen, das nächste gelbwürdige Foul. Doch der Schiedsrichter belässt es bei einer Ermahnung und lässt die Karte stecken.
Gelbe Karte für Tunay Deniz
Gelbe Karte für Jonah Fabisch
Das Spiel scheint zu kippen, den Löwen fällt aktuell nichts ein, Aue macht das Spiel.
Dicke Chance für Aue! Die Löwen schauen nur zu und traben hinterher, eine scharfe Guttau-Hereingabe findet keinen Abnehmer.
Jetzt mal eine lange Ballbesitzphase von Aue. 1860 kommt nicht in die Zweikämpfe, Aue spielt ruhig hinten rum.
Sechzig lässt sich vom unglücklichen Rückstand nicht beeindrucken und spielt weiter nach vorne. Ein Schuss von Deniz aus der zweiten Reihe rauscht am Pfosten vorbei.
Tor! 1:0 - Marvin Stefaniak
Erneut Pech für 1860, dieses Mal ist der Pfosten im Weg. Ein langer Einwurf landet bei Niederlechner, der im Fallen einfach mal abzieht, der Ball landet aber nur am Pfosten.
Klares 4-4-2 bei Sechzig, Zwei Sechser und dann Wolfram und Volland offensiv leicht davor auf den Außen.
Erster Torschuss der Heimmannschaft. Christiansen kommt nicht in den Zweikampf und lässt sich austanzen. Doch Dähne hält den Distanzschuss sicher.
Pech für die Löwen! Der Ball zappelt im Netz, doch der Treffer wird zurückgenommen. Volland mit einem direkten Eckentor, doch der Schiedsrichter hat ein Foul gesehen im Strafraum. Die Löwen verstehen die Welt nicht mehr und diskutieren, doch es bleibt beim 0:0.
Die Löwen-Fans sind voll da, es raucht im Block. Das dürfte die Kasse der Sechzger eher weniger freuen.
Anpfiff 1. Halbzeit
Beide Teams sind schon auf dem Rasen. Angeführt werden die Löwen heute von Niederlechner, Kapitän Verlaat fehlt verletzt, Jacobsen sitzt nur auf der Bank.
Das Motto heißt heute auf beiden Seiten: Siegen oder Fliegen. Beide Trainer sind bei einer Niederlage heute wohl weg.
Die Startformation deutet auch eine Viererkette hin, Glöckner will mehr Stabilität hinten.
Steinkötter darf erstmals von Beginn an ran, auch Wolfram und Deniz sind nur in der ersten Elf. Bei Aue steht Ex-Löwe Guttau in der Anfangsformation.
Die Löwen-Aufstellung ist da!
Gegen Aue wird es Änderungen in der Startelf geben. "Wir wollen die Spieler mit dem Momentum aus der Trainingswoche haben", so Glöckner. Seine bisherige Startelf habe den Bonus mehr oder weniger verspielt. "In den letzten Spielen war nichts Gutes dabei", begründet er.
Nach den beiden jüngsten Niederlagen ist Löwen-Coach Patrick Glöckner immer mehr in die Schusslinie geraten. "Druck hat man immer", erklärte der 48-Jährige am Donnerstag, "aber es geht nicht um mich", stellt er klar. "Ich stelle nicht alles in Frage, nur weil wir einmal eine Klatsche bekommen haben. Ich vertraue der Mannschaft", sagt er.
Es ist das Krisen-Duell des 8. Spieltages! Die Löwen kassierten zuletzt zwei Niederlagen in Serie, Aue verlor die letzten vier Spiele allesamt in der 3. Liga.
Am Rande des Oktoberfest-Besuchs äußert sich 1860-Geschäftsführer Christian Werner zur jüngsten sportlichen Misere und Trainer Patrick Glöckner: "Man kann nach so einem Spiel natürlich nicht so weitermachen, als wäre nichts passiert." Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind zu Gast in Aue – Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr!