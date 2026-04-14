Eine gute Löwen-Nachricht zu Wochenbeginn: Trotz seiner Enttäuschung über den (höchstwahrscheinlich) verpassten Aufstieg nach dem 2:2 gegen Regensburg gibt Sechzig-Toptorjäger Sigurd Haugen ein Treuebekenntnis an den TSV 1860 ab und möchte mit den Löwen nochmal um den Aufstieg in Liga zwei kämpfen: "Ich hoffe, wir können bis zur nächsten Saison etwas Großartiges aufbauen".
Dritte Liga im Liveticker: 1. FC Saarbrücken gegen TSV 1860 München live
Der TSV 1860 wartet nach dem 2:2-Unentschieden gegen Jahn Regensburg seit nun fünf Spielen auf einen Sieg, in der Tabelle sind die Löwen auf Rang acht abgerutscht. Am Samstag ist das Team von Markus Kauczinski beim Tabellensechzehnten 1. FC Saarbrücken zu Gast, die aktuell acht Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz haben. Holen sich die Löwen mal wieder die drei Punkte?
Verfolgen Sie das Spiel ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: Saarbrücken
Austragungsstätte: Ludwigsparkstadion
Zuschauerzahl: -
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Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind am 34. Spieltag der 3. Liga bei Abstiegskandidat Saarbrücken zu Gast. Anpfiff ist um 14 Uhr im Ludwigsparkstadion!