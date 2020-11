Ticker zum Nachlesen: TSV 1860 gegen KFC Uerdingen - Endergebnis 0:0

Der TSV 1860 lässt gegen Uerdingen erneut Punkte liegen und verliert den 2. Tabellenplatz. In einer niveauarmen Partie können sich die Löwen am Ende sogar glücklich schätzen in Unterzahl noch einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Hiermit verabschieden wir uns vom AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Wochenende!