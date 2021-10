DFB-Pokal im Liveticker: Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern  heute live

Weiter geht's für den Rekordmeister! Vier Tage nach dem überzeugenden 4:0-Erfolg über die TSG Hoffenheim muss der FC Bayern am Mittwochabend in der 2. Runde des DFB-Pokals zu Borussia Mönchengladbach. Im BORUSSIA-PARK werden die Münchner allerdings erneut auf Trainer Julian Nagelsmann verzichten. Der 34-Jährige unterzog sich am Dienstag erneut einem Corona-Test, der allerdings positiv ausfiel. Verfolgen Sie die Partie der Bayern in Gladbach ab 20.45 Uhr live!