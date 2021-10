Champions League im Liveticker: Benfica Lissabon gegen FC Bayern München live

Nur drei Tage nach der Machtdemonstration in der Bundesliga gegen Bayer 04 Leverkusen (5:1) geht es für den FC Bayern schon wieder in der Champions League weiter. Am Mittwochabend sind die Münchner zu Gast bei Benfica Lissabon. Im Duell der Landesrekordmeister können die Bayern mit einem erneuten Sieg einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen. Nach zwei Spieltagen führt die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann die Tabelle mit sechs Punkten an. Lissabon rangiert mit vier Zähler auf Platz zwei. Verfolgen Sie die Partie am Mittwoch ab 21 Uhr im AZ-Liveticker!