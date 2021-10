Wohlfühl-Oase Lissabon: Bayern kehrt an die Stätte des Triple-Triumphs zurück

Portugals Hauptstadt ist für den Rekordmeister nicht erst seit dem legendären Triple-Triumph 2020 eine Reise wert. Noch nie haben die Münchner dort verloren. "War für Bayern etwas absolut Historisches."

Lissabon - Brüssel war speziell, der Ort des allerersten Erfolges für den FC Bayern im Europapokal der Landesmeister.

1974 war das, ein Finale gegen Atlético Madrid über 210 Minuten. Erst das 1:1 nach Verlängerung (Katsche Schwarzenbeck!), dann das 4:0 zwei Tage später im Wiederholungsspiel.

Es folgten: Die Wiederholung des Henkelpott-Coups 1975 im Pariser Prinzenpark und 1976 die Wiederholung der Wiederholung in Glasgows Hampden Park. In der Neuzeit, nachdem der kommerzialisierte Wettbewerb Champions League getauft wurde, hießen die Stätten des Triumphes: Mailand (2001), London (2013) und Lissabon (2020).

FC Bayern hat beste Erinnerungen an Lissabon

Doch Lissabon im August letzten Jahres war ganz speziell, das bestätigt jeder aus dem Bayern-Kosmos, der damals dabei gewesen ist. Weil es aufgrund der Corona-Pandemie erstmals im Turnierformat mit den letzten acht verbliebenen Teilnehmern in einer Stadt ausgetragen wurde. Ein weltweites TV-Event mit dem Kick der K.o.-Runden ohne Rückspiele, aber auch ohne jede Atmosphäre, da keine Fans in den Stadien vor Ort zugelassen waren.

Zunächst fieselten die Bayern im Viertelfinale mit einem berauschenden 8:2 den FC Barcelona ab. Im Halbfinale besiegten die Münchner Olympique Lyon mit 3:0, um dann im Endspiel in Benficas "Estádio da Luz" mit 1:0 gegen Paris Saint-Germain (Siegtreffer: Kingsley Coman) zu triumphieren.

Möglich gemacht hatte diesen Erfolg auch Bayerns Reisemanagement mit der Auswahl des Hotels für die knapp zwei Wochen Aufenthalt in Portugal. Das Turnier-Trainingslager fand im Städtchen Sintra statt, rund 30 Kilometer von der Metropole Lissabon entfernt. Das Luxusresort "Penha Longa", in einem Naturschutzgebiet gelegen, bot Ruhe (mit Pools, Fitnesscenter und großem Spa-Berich) sowie die nötige Abwechslung (etwa auf dem angrenzenden Golfplatz) in der wegen der Anti-Corona-Maßnahmen recht kleinen Team-Blase. Diesmal wohnt man in der Stadt, bezog im Hotel "Corinthia Lisboa" Quartier.

Nagelsmann erlitt in Lissabon eine schmerzhafte Niederlage

Beim rund dreistündigen Flug in ihre Wohlfühl-Oase Lissabon am Dienstagnachmittag werden die Bayern (ohne den erkälteten Leon Goretzka und den angeschlagenen Alphonso Davies) über die Tage im Sommer 2020 gesprochen haben. "Natürlich wird das ein Thema sein, weil es für Bayern etwas absolut Historisches war", meinte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, der damals auch vor Ort war - jedoch als Coach von RB Leipzig. Mit eingeschränkt guten Erinnerungen.

Nachdem überraschenden 2:1 gegen Atlético Madrid im Viertelfinale scheiterten die Bullen im Halbfinale deutlich mit 0:3 an PSG, ein "absolut beschissenes Spiel", wie Nagelsmann im Rückblick meinte.

"Aber auch für mich mit Leipzig war es eine tolle Erfahrung, weil niemand mit dem Sieg gegen Atlético gerechnet hatte. Deswegen fährt jeder gerne dahin zurück, in eine wunderschöne Stadt bei meist bestem Wetter." Das Ziel des Bayern-Trainers: "Am Donnerstag den Boden in Lissabon mit drei Punkten verlassen."

Der FC Bayern hat in Lissabon noch nie verloren

Der portugiesische Rekordmeister Benfica ist Tabellenzweiter der Gruppe E mit vier Punkten. Gewinnen die Bayern, rücken der Gruppensieg und vorzeitige Einzug ins Achtelfinale bereits beim Rückspiel in München (2. November) in Reichweite.

In sieben Gastspielen in Lissabon (zwei Mal bei Sporting, fünf Mal bei Benfica) hat Bayern noch nie verloren. Und überhaupt: Die 24 ungeschlagenen Partien in der Champions League-Gruppenphase (21 Siege, drei Remis) sprechen eine ebenso deutliche Sprache wie die 19 Königsklassen-Auswärtsspiele ohne Niederlage (15 Siege, vier Remis). "Wir wollen stabilen Fußball zeigen wie in Leverkusen", meinte Nagelsmann, der den Schwung des 5:1-Feuerwerks bei Bayer mitnehmen will.

Bayerns Reise durch die laufende Champions-League-Saison soll ihren End- und Zielbahnhof in St. Petersburg haben. Am 28. Mai 2022 findet im dortigen Krestovsky Stadion das Finale statt. Erstellt man mit Pins eine Landkarte der bisherigen Henkelpott-Triumphe fällt auf: Mal im Osten Europas triumphieren, das wäre was Neues für die Bayern.