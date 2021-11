Champions League im Liveticker: FC Bayern München gegen Benfica Lissabon live

Die nächste englische Woche für den FC Bayern! Nach dem 5:2 gegen Union Berlin am Samstag wartet auf den deutschen Rekordmeister bereits am Dienstagabend Benfica Lissabon in der Allianz Arena.

Die Münchner führen mit neun Punkten nach drei Spieltagen die Gruppe F der Champions-League-Gruppenphase souverän an. Mit einem weiteren Sieg können die Bayern den vorzeitigen Achtelfinal-Einzug am Dienstag perfekt machen, auch ein Remis würde dafür schon ausreichen. Coach Julian Nagelsmann wird gegen die Portugiesen aller Voraussicht nach wieder an der Seitenlinie stehen. Die letzten Corona-Schnelltests seien bereits schon negativ gewesen.

