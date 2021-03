Achtelfinale der Champions League im Liveticker: FC Bayern gegen Lazio Rom am Mittwoch live

Pflichtaufgabe für den Titelverteidiger: Am Mittwochabend gastiert Lazio Rom zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League in der Allianz Arena beim FC Bayern. Nach dem überzeugenden 4:1-Erfolg vor drei Wochen ist der Einzug in die Runde der letzten Acht für die Münchner nur noch Formsache – noch nie in der Geschichte der Königsklasse ist eine Mannschaft nach einem Hinspielsieg mit drei Toren Differenz am Ende ausgeschieden. Gegen die Römer winkt den Bayern zudem ein weiterer Vereinsrekord: Aktuell ist das Team von Trainer Hansi Flick in der Champions League seit 18 Spielen unbesiegt. Gelingt dies im Rückspiel ein weiteres Mal, würden die Münchner die bisherige Bestmarke von 19 Partien ohne Niederlage einstellen.