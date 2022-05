Bundesliga live: VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München im Liveticker

Das war's auch schon wieder mit dieser Bundesliga-Saison – am Samstag findet der letzte Spieltag statt. Können die Bayern die Saison nach der 1:3-Niederlage gegen Mainz und dem 2:2 gegen Stuttgart mit einem Sieg abschließen? Am 34. Spieltag müssen die Münchner beim VfL Wolfsburg ran – die "Wölfe" befinden sich mit 41 Punkten auf Platz 13, für die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt geht es also um nichts mehr. Möglicherweise schmeißt Bayern-Trainer Julian Nagelsmann ja die Rotationsmaschine an... Anpfiff der Partie ist am Samstag um 15.30 Uhr!