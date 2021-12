Bundesliga im Liveticker: VfB Stuttgart gegen FC Bayern München - Dienstag live

Englische Woche für den FC Bayern: Drei Tage nach dem hart erkämpften 2:1-Sieg gegen den FSV Mainz 05 muss der Rekordmeister am Dienstagabend beim VfB Stuttgart ran. Während sich die Münchner mit einem Punkt vorzeitig die Herbstmeisterschaft sichern können, befinden sich die Schwaben als Tabellenfünfzehnter nur einen Punkt vor den Abstiegsplätzen. Die Münchner reisen allerdings mit einigen Verletzungssorgen nach Stuttgart: Neben Joshua Kimmich, Eric Maxim Choupo-Moting (beide Corona-Nachwirkungen) drohen mit Corentin Tolisso, Jamal Musiala und Leon Goretzka drei zentrale Mittelfeldspieler auszufallen. Immerhin war Marcel Sabitzer am Montag wieder im Abschlusstraining der Münchner dabei. Ob die Bayern ihre Ausfälle kompensieren können und sicher auf Platz eins überwintern, erfahren Sie am Dienstag ab 18.30 Uhr im AZ-Liveticker!