Bundesliga im Liveticker: RB Leipzig gegen FC Bayern München live

Nach der Länderspielpause wartet auf den FC Bayern gleich ein echter Kracher in der Bundesliga! Am Samstag (11.09.) sind die Münchner im Topspiel zu Gast bei RB Leipzig. Für den neuen Bayern-Coach Julian Nagelsmann ist es das erste Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Klub. Mit Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer stehen mittlerweile zwei weitere ehemalige Leipziger beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag. Ob sie allerdings gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber auflaufen werden, ist fraglich. Upamecano kehrte wegen muskulärer Probleme im rechten Oberschenkel vorzeitig von der französischen Nationalmannschaft wieder zurück. Last-Minute-Neuzugang Sabitzer sagte aufgrund von Adduktorenproblemen die Länderspiele mit Österreich vorzeitig ab und absolviert in München ein individuelles Trainingsprogramm. Verfolgen Sie das Topspiel am 11. September ab 18.30 Uhr im AZ-Liveticker!