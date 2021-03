Bundesliga im Liveticker: RB Leipzig gegen FC Bayern live

Gipfeltreffen in der Bundesliga! Am Samstag muss Tabellenführer FC Bayern im Topspiel bei Verfolger RB Leipzig antreten. Mit einem Sieg könnten die Münchner ihren Vorsprung auf den Tabellenzweiten auf sieben Zähler ausbauen. Doch es wird keine leichte Aufgabe für den Rekordmeister, aufgrund der Länderspielpause hat Hansi Flick erst gegen Ende der Woche seine komplette Mannschaft wieder zusammen. Zudem muss Bayern auf Torgarant Robert Lewandowski verzichten. Der Weltfußballer verletzte sich im Spiel der polnischen Nationalmannschaft gegen Andorra und fällt für vier Wochen aus. Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 18.30 Uhr im AZ-Liveticker!