Bundesliga im Liveticker: FC Schalke 04 gegen FC Bayern – Samstag live

Für den FC Bayern steht das letzte Spiel des Jahres an: Am Samstagabend treffen die Spieler in der Veltins-Arena auf Aufsteiger FC Schalke 04. Mit vier Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Union Berlin steht schon vor dem Spieltag fest, dass die Münchner als Tabellenführer in die WM-Pause gehen. Schalke ist aktuell Tabellenletzter, holte sich beim 1:0-Sieg gegen den FSV Mainz 05 unter der Woche aber Selbstvertrauen.

Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 18.30 Uhr im AZ-Liveticker!