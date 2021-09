Bundesliga im Liveticker: FC Bayern München gegen VfL Bochum - Heute live

Schließen die Bayern die englische Woche mit einem weiteren Sieg ab? Nach den souveränen Erfolgen gegen Leipzig (4:1) und Barcelona (3:0) wartet auf die Münchner am Samstag der VfL Bochum in der Allianz Arena. Während der Rekordmeister mit einem Sieg zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernehmen kann, legte der Aufsteiger mit nur drei Zählern aus vier Partien einen Stotterstart hin. Hochmotiviert dürfte Leon Goretzka, der am Donnerstag seinen Vertrag langfristig bei den Bayern verlängerte, in das Spiel gehen: Für den 26-Jährigen geht es am Samstag gegen seinen Heimatverein. Verfolgen Sie die Partie ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!