Liveticker: FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt

Nach dem Traumstart in der Champions League gegen Atletico Madrid ist der FC Bayern nur drei Tage später wieder in der Bundesliga gefordert. Am Samstag empfangen die Münchner Eintracht Frankfurt zum Spitzenspiel in der Allianz Arena. Der Rekordmeister ist mit neun Zählern nach den ersten vier Spieltagen Tabellenzweiter, mit nur einem Punkt weniger auf dem Konto belegen die Hessen derzeit Rang vier. Beim den Bayern darf man derweil gespannt sein, wie die Turbulenzen in der vergangenen Woche weggesteckt werden. Einem Medienbericht zufolge soll es nach Serge Gnabry einen weiteren Corona-Fall beim Rekordmeister geben. Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!