Bundesliga im Liveticker: FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt zweite Hälfte live  Spielstand 1:2

Vier Tage nach der 5:0-Gala gegen Dynamo Kiew ist der FC Bayern wieder in der Bundesliga gefordert. Am Sonntag empfängt der Rekordmeister die bislang noch sieglose Eintracht aus Frankfurt in der Allianz Arena. Die Münchner, die die vergangenen neun Spiele allesamt gewonnen und dabei satte 45 Tore erzielt haben, wollen gegen den Tabellenvierzehnten den nächsten Erfolg einfahren und die Tabellenführung verteidigen. Verfolgen Sie die Partie am Sonntag ab 17.30 Uhr live!