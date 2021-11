Bundesliga im Liveticker: FC Bayern gegen Arminia Bielefeld - Samstag live

Weiter geht's für den FC Bayern! Am Samstag müssen die Münchner nach einer Woche voller Corona-Chaos samt positiven Tests bei Joshua Kimmich und Eric Maxim Choupo-Moting wieder den Fokus aufs Sportliche richten – um 18.30 Uhr ist Arminia Bielefeld zu Gast in der Allianz Arena. Für den deutschen Rekordmeister geht es vor dem Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund in der kommenden Woche darum, die auf einen Punkt Vorsprung zusammengeschrumpfte Tabellenführung zu verteidigen. Ob das gelingt, erfahren Sie am Samstag ab 18.30 Uhr im AZ-Liveticker!