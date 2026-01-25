3. Liga im Liveticker: VfL Osnabrück gegen TSV 1860 – Löwen erkämpfen sich Punkt

Spielende
Schluss! Sechzig und Osnabrück trennen sich mit 1:1! Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch einen schönen Sonntagabend.
Der TSV 1860 spielt auch im zweiten Spiel des Jahres unentschieden und holt sich beim 1:1 in Osnabrück einen Punkt. Der Ticker zum Nachlesen!
Auswechslung TSV 1860 München - Tim Danhof kommt für Kevin Volland
Gelbe Karte für Siemen Voet
Es werden drei Minuten nachgespielt!
Gelingt hier noch einem Team der Lucky Punch? Grund für viel Nachspielzeit gibt es eigentlich nicht...
Auswechslung VfL Osnabrück - Kai Pröger kommt für Lars Kehl
Auswechslung VfL Osnabrück - Luc Ihorst kommt für Patrick Kammerbauer
Osnabrück setzt nun zu einer Schlussoffensive an und beißt sich in der Löwen-Hälfte fest. Sechzig braucht Entlastung.
Kehl zirkelt einen Freistoß aus halbrechter Position direkt aufs Tor, zielt aber zu hoch.
Rittmüller hat auf dem rechten Flügel viel Platz, doch sein Querpass auf Jakob kommt viel zu ungenau. Da muss er mehr draus machen!
Auswechslung VfL Osnabrück - David Kopacz kommt für Tony Rudy Lesueur
Und auf der anderen Seite die nächste Riesen-Chance! Steinkötter wird mit einem langen Ball geschickt und hebt den Ball über Jonsson hinweg. Die Kugel segelt aber knapp links am Tor vorbei!
Fast das 2:1 für Osnabrück! Karademir hebt eine nicht ausreichend geklärte Ecke zurück in den Strafraum. Meißner kommt zum Schuss und verfehlt das Tor um Haaresbreite.
Auswechslung TSV 1860 München - Marvin Rittmüller kommt für Clemens Lippmann
Auswechslung TSV 1860 München - Justin Steinkötter kommt für David Philipp
Gute Möglichkeit für Sechzig! Maier bedient Philipp, der sich super um Karademir herum dreht und mit links abzieht. Jonsson ist aber zur Stelle.
Volland versucht es aus der Distanz. Der Schuss geht aber deutlich übers Tor.
Volland mit einer Freistoß-Flanke aus dem Mittelfeld auf den Kopf von Schifferl, der vors Tor ablegt, dort aber keinen Abnehmer findet. Osnabrück kann klären.
Dicke Chance für die Löwen! Eine Volland-Ecke von links wird per Kopf auf den zweiten Pfosten zu Hobsch verlängert. Der stoppt die Kugel und zieht ab, doch sein Schuss wird abgeblockt.
Auswechslung VfL Osnabrück - Ismail Badjie kommt für Bryan Henning
Auswechslung VfL Osnabrück - Fridolin Wagner kommt für Julian Kania
Es ist aktuell eine etwas zerfahrene Phase mit vielen Unterbrechungen. Wirklicher Spielfluss kommt nicht auf.
Lesueur zieht aus der Distanz ab. Dähne hat mit dem harten Schuss zunächst Probleme und lässt den Ball nach vorne abprallen, hat ihn im Nachfassen dann aber sicher.
Gelbe Karte für Max Reinthaler
Beide Mannschaften sind übrigens personell unverändert aus der Kabine gekommen.
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht's, Osnabrück stößt zur zweiten Halbzeit an!
Halbzeitpause
Das war's mit der ersten Halbzeit. Es geht mit einem 1:1 in die Kabine.
Zwei Minuten werden nachgespielt...
Müller kommt nach einer Kehl-Ecke zum Kopfball. Kein Problem für Dähne.
Gelbe Karte für Bryan Henning
Osnabrück nun mit einer kleinen Druckphase mit einigen Ecken und weiten Einwürfen. Gefährlich wird's aber nicht.
Kehl schlägt eine Ecke von rechts in den Strafraum. Reinthaler schädelt die Kugel aus dem Gefahrenbereich.
Es bleibt hier weiter eine ausgeglichene, umkämpfte Partie. Champagnerfußball hat ohnehin niemand erwartet.
Und beinahe der erneute Rückstand für Sechzig! Schifferl am eigenen Strafraum mit einer Bogenlampe. Meißner setzt sich gut gegen Voet durch und zieht ab. Dähne ist eigentlich schon geschlagen, aber Schifferl passt gut auf und rettet vor der Linie für seinen Keeper.
Tor! 1:1 - Kevin Volland
Da ist das 1:1 für die Sechzger! Philipp kommt zentral vor dem Strafraum an den Ball, dreht sich und bedient Volland. Der Routinier lässt sich die Chance nicht entgehen und hämmert die Kugel mit links ins Tor. Jonsson ist zwar noch dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern.
Was für ein unnötiger Gegentreffer für die Löwen – zumal er sich auch überhaupt nicht angedeutet hat. In der Situation haben die Sechzger aber halt klassisch gepennt und sind dafür eiskalt bestraft worden.
Tor! 1:0 - Bjarke Jacobsen
1:0 für Osnabrück! Kehl schlägt die Ecke von der rechten Seite in den Strafraum, wo Jacobsen völlig unbedrängt zum Kopfball kommt. Keine Chance für Dähne. Da hat die Zuordnung überhaupt nicht gestimmt!
Müller kommt nach einer Ecke zum Abschluss, doch der Schuss wird vom Löwen-Getümmel abgeblockt. Es gibt gleich die nächste Ecke hinterher.
Die Löwen haben in der Anfangsviertelstunde etwas mehr Spielanteile, während Osnabrück eher auf schnelle Umschaltsituationen lauert. Die Platzverhältnisse sind aber nicht ganz optimal, was natürlich für beide Mannschaften gilt.
Osnabrück hat nach einem harmlosen Volland-Freistoß eine gute Umschaltsituation. Lesueur spielt die aber überhaupt nicht gut aus und spielt einen Steilpass ins Toraus.
Philipp wird auf dem linken Flügel geschickt, kann sich im Laufduell aber nicht gegen Karademir durchsetzen.
Kammerbauer mit einer Flanke von der rechten Seite. Kein Problem für Dähne, der die flache Hereingabe unbedrängt aufnimmt.
Jonsson musste eben noch behandelt werden, kann aber weiterspielen.
Erste Offensivaktion der Sechzger: Volland flankt den Ball von rechts mit dem Außenrist in den Strafraum Richtung Hobsch, der mit vollem Einsatz reingeht, aber mit Keeper Jonsson zusammenrauscht. Schiedsrichter Fuchs entscheidet auf Foulspiel.
Anpfiff 1. Halbzeit
Auf geht's, Sechzig stößt an!
Angeführt vom Schiedsrichtergespann um Nico Fuchs betreten beide Teams den Platz. Gleich geht's los!
An der Kulisse wird es heute nicht scheitern: Das Stadion an der Bremer Brücke ist mit rund 15.700 Zuschauern ausverkauft. Aktuell läuft hier die Vereinshymne, dazu gibt es eine Choreo der Ultras. Fußball-Herz, was willst du mehr?
Während die Fußballer noch ran müssen, hat Linus Strasser seine Arbeit bereits erledigt. Der Ski-Löwe ist bei der Slalom-Abfahrt in Kitzbühel heute Nachmittag Dritter geworden und darf sich dementsprechend über einen Platz auf dem Stockerl freuen. Glückwunsch, Linus!
Die Hausherren haben übrigens einen guten Start ins neue Jahr erwischt. Am vergangenen Wochenende gab es für Osnabrück einen 3:0-Sieg bei Alemannia Aachen.
Trotz der ungünstigen Terminierung können sich die Sechzger auch heute wieder auf die volle Unterstützung ihrer Fans verlassen. Insgesamt haben rund 1400 Löwen-Anhänger die knapp 650 Kilometer einfache Fahrt auf sich genommen – und das an einem Sonntag. Respekt!
Das Spiel der Sechzger ist das vorletzte an diesem Spieltag – die meisten Partien sind also schon absolviert. In der Tabelle könnten die Löwen noch bis auf Platz sieben vorrücken, theoretisch sogar mit einem Unentschieden. Die punktgleichen Hoffenheimer mussten sich bereits gestern Alemannia Aachen mit 2:3 geschlagen geben und bleiben daher bei 31 Zählern. Den Spieltag beschließt der ebenfalls punktgleiche SV Wehen Wiesbaden heute Abend um 19.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den SC Verl.
Heißt: Holt 1860 einen Punkt, rückt man in jedem Fall auf Rang acht vor. Holt man zudem noch mehr Zähler als Wiesbaden, geht es sogar auf Rang sieben. Die direkten Aufstiegsplätze sind vor der Partie neun Punkte entfernt.
Die Aufstellung ist da! Im Vergleich zum 1:1 gegen Rot-Weiss Essen am vergangenen Wochenende nimmt Kauczinski zwei Wechsel vor: Thomas Dähne und Thore Jacobsen beginnen für René Vollath (nicht im Kader) und Damjan Dordan (Bank).
1860 begrüßt am Dienstag zwei Neuzugänge im Training: Torhüter Thomas Dähne ist nach seiner Grippe zurück auf dem Rasen, auch Vizekapitän Thore Jacobsen ist gegen Osnabrück wieder spielberechtigt.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind zu Gast in Osnabrück – Anpfiff ist am Sonntag um 16.30 Uhr!