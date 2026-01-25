3. Liga im Liveticker: VfL Osnabrück gegen TSV 1860 – Löwen erkämpfen sich Punkt

Das Spiel der Sechzger ist das vorletzte an diesem Spieltag – die meisten Partien sind also schon absolviert. In der Tabelle könnten die Löwen noch bis auf Platz sieben vorrücken, theoretisch sogar mit einem Unentschieden. Die punktgleichen Hoffenheimer mussten sich bereits gestern Alemannia Aachen mit 2:3 geschlagen geben und bleiben daher bei 31 Zählern. Den Spieltag beschließt der ebenfalls punktgleiche SV Wehen Wiesbaden heute Abend um 19.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den SC Verl.

Heißt: Holt 1860 einen Punkt, rückt man in jedem Fall auf Rang acht vor. Holt man zudem noch mehr Zähler als Wiesbaden, geht es sogar auf Rang sieben. Die direkten Aufstiegsplätze sind vor der Partie neun Punkte entfernt.