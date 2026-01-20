Personallage beim TSV 1860 entspannt sich: Dähne zurück im Training – Haugen läuft wieder

Die zuletzt arg angespannte Personallage beim TSV 1860 entspannt sich zumindest etwas. Torhüter Thomas Dähne ist nach überstandener Grippe wieder ins Training eingestiegen. Vize-Kapitän Thore Jacobsen steht beim Auswärtsspiel in Osnabrück nach seiner Sperre wieder zur Verfügung.

Gute Nachrichten von der Grünwalder Straße: Torhüter Thomas Dähne hat am Dienstag wieder am Training teilgenommen. Der ehemalige Bundesligaspieler hatte zuletzt aufgrund einer Grippe gefehlt und auch das Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen verpasst. Für ihn stand Stellvertreter René Vollath im Tor.

Thomas Dähne am Dienstag im Training

Im Vergleich zum Rückrundenauftakt gegen RWE, als insgesamt elf Spieler verletzungsbedingt ausfielen, wird sich die personelle Lage bei den Löwen beim kommenden Auswärtsspiel gegen den VfL Osnabrück weiter entspannen, da auch Vize-Kapitän Thore Jacobsen wieder zur Verfügung steht. Der Mittelfeldspieler hatte am vergangenen Wochenende gegen Essen eine Gelb/Rot-Sperre abgesessen.

Sigurd Haugen dreht wieder Laufrunden

Positives gibt es auch von Sigurd Haugen zu berichten. Der Angreifer hat am Dienstag erstmals nach seinem im Dezember erlittenen Kieferbruch wieder Laufrunden absolviert. Bis zu seinem Comeback wird es allerdings noch dauern. Nach AZ-Infos rechnet man bei 1860 noch mit einer Ausfallzeit von etwa vier Wochen.