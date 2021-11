3. Liga im Liveticker: TSV Havelse gegen TSV 1860 München live

Durch den wichtigen 3:2-Heimsieg gegen den MSV Duisburg hat sich der TSV 1860 etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Nun gilt es nachzulegen, am Samstag ist die Elf von Michael Köllner in Havelse gefordert. Beim Liga-Schlusslicht ist ein Sieg Pflicht, doch die Sechzger kämpfen aktuell gegen einen Auswärtsfluch an. Der letzte Sieg auf fremden Platz stammt noch aus der vergangenen Saison: Am 24. April 2021 gab es einen 2:0-Erfolg der Löwen in Mannheim - seitdem wartet Sechzig auf einen Auswärtsdreier! Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!