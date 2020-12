Liveticker: TSV 1860 gegen SV Wehen Wiesbaden - Salger und Lex fallen aus

Das letzte Spiel im Jahr 2020 steht an! Am Freitagabend empfängt der TSV 1860 zum Auftakt des 17. Spieltags den SV Wehen Wiesbaden im Grünwalder Stadion. Die Löwen wollen nach souveränen Siegen gegen Waldhof Mannheim (5:0) und Kaiserslautern (3:0) mit einem erneuten Dreier die Englische Woche perfekt machen. Doch es wartet ein harter Brocken auf den Tabellendritten: Der Zweitliga-Absteiger aus Wiesbaden hat lediglich einen Zähler weniger auf dem Konto und belegt aktuell Rang fünf in der Tabelle - mit einem Sieg würden die Hessen an den Münchnern vorbeiziehen.Stephan Salger und Stefan Lex stehen den Löwen am Freitag aufgrund muskulärer Probleme nicht zur Verfügung. Verfolgen Sie die Partie ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!