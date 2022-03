3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen SC Verl - heute live

Weiter geht's für den TSV 1860: Nur drei Tage nach dem packenden Flutlicht-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern ist am Freitagabend der SC Verl zu Gast im Grünwalder Stadion. Nominell gehen die Löwen als Favorit in die Partie mit dem SC, der seit sechs Spielen auf einen Sieg wartet und als Tabellenachtzehnter tief im Abstiegskampf steckt. Trainer Michael Köllner warnt jedoch: "Am Freitag haben wir ein brutal schweres Spiel. Daheim gegen Verl, das ist von der Papierform her eigentlich das einfachste Spiel. Das wird aber eine Mammutaufgabe."

Verfolgen Sie die Partie am Freitag ab 19 Uhr im Liveticker!