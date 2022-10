3. Liga im Liveticker: TSV 1860 gegen FC Ingolstadt – Samstag live

Weiter geht's für den TSV 1860! Trotz des Punktverlustes beim 1:1 bei Borussia Dortmund II sind die Münchner am vergangenen Wochenende wieder an die Tabellenspitze gesprungen. Platz eins soll nun verteidigt werden – am kommenden Spieltag ist der FC Ingolstadt zum oberbayerischen Derby zu Gast im Grünwalder Stadion. Die Schanzer sind als Absteiger gut in die neue Saison gekommen, den drei Siegen zu Beginn folgte zuletzt allerdings eine Durststrecke mit nur einem Dreier aus den vergangenen sieben Spielen. Verfolgen Sie die Partie der Sechzger gegen Ingolstadt am Samstag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!