3. Liga im Liveticker: TSV 1860 gegen Borussia Dortmund live

Servus und herzlich willkommen zum AZ-Liveticker – zum letzten Mal in dieser Drittliga-Saison! Die Löwen kämpfen am letzten Spieltag noch um Platz vier, der zur Teilnahme am DFB-Pokal berechtigen würde. Weil auch die Konkurrenten Osnabrück und Mannheim spielen, ist Spannung garantiert. Anpfiff ist am Samstag um 13.30 Uhr.