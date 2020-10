Liveticker: FSV Zwickau gegen TSV 1860 München

Bleiben die Löwen auch nach dem 3. Spieltag ungeschlagen? Nach dem Auftakt-Sieg in Meppen und dem Remis daheim im Grünwalder Stadion ist das Team von Michael Köllner, der am Donnerstag seinen Vertrag beim TSV 1860 vorzeitig verlängert hat, beim FSV Zwickau gefordert. Die Sachsen sind ebenfalls mit vier Punkten in die neue Saison gestartet. Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!