Ticker zum Nachlesen: FSV Zwickau gegen TSV 1860 München - Endstand-1:2

Tor! 0:1 - Sascha Mölders

Tor für TSV 1860 München durch Sascha Mölders! Neuer Spielstand: 0:1.

Was für ein Blitzstart für die Löwen! Zwickau ist in der Defensive noch nicht sortiert und steht viel zu weit weg vom Gegner. Lex steckt am Strafraumrand durch zu Sascha Mölders, der den Ball an FSV-Keeper Brinkies vorbei ins Tor schiebt.