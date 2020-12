Ticker zum Nachlesen: TSV 1860 gegen SV Wehen Wiesbaden - Endstand 2:2

Mölders mit der Riesenchance zum Ausgleich! Der Torjäger kommt nach einem Patzer in der Wiesbadener Hintermannschaft völlig frei im Strafraum aus rund 13 Metern zum Abschluss. Er trifft aber den Ball nicht richtig und das Leder kullert am Kasten vorbei. So kennt man Sechzigs Kapitän gar nicht mehr.