3. Liga im Liveticker: 1. FC Magdeburg gegen TSV 1860 München – Samstag live

Darf der TSV 1860 auch am Samstagabend noch vom Aufstieg träumen? Am kommenden Wochenende sind die Löwen zu Gast beim 1. FC Magdeburg. Um zumindest noch rechnerisch eine Chance auf die Rückkehr in die 2. Bundesliga zu haben, müssen die Münchner gewinnen und am Sonntag auf eine Niederlage des 1. FC Kaiserslautern bei Viktoria Köln hoffen. Magdeburg steht bereits als Drittliga-Meister fest. "Für uns geht es nur um einen Sieg. Um nichts anderes", meinte Trainer Michael Köllner.

Ob der Traum vom Aufstieg weiterlebt, erfahren Sie am Samstag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!