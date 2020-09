TSV 1860 München gegen Würzburger Kickers

TSV 1860 gegen Würzburg: Testkick unter Wettkampfbedingungen

Langsam wird es wieder ernst für die Löwen! Nicht einmal eine Woche nach dem intensiven Trainingslager in Windischgarsten steht für das Team von Michael Köllner das erste Pflichtspiel nach der Sommerpause an. Am Samstag gastiert Zweitligist Würzburger Kickers zum verspäteten Finale des Toto Pokals im Grünwalder Stadion.

Wirklichen Pflichtspiel-Charakter wird das Endspiel gegen den Aufsteiger der vergangenen Saison allerdings nicht haben. Durch die Finalteilnahme der Würzburger sind die Löwen bereits für die erste Runde im DFB Pokal qualifiziert, am 12. September wartet mit Eintracht Frankfurt ein spannender Gegner in der ersten Runde.

So wird das Finale im bayerischen Landespokal zu einem letzten Testspiel in dieser Vorbereitung, wenn auch unter Wettkampfbedingungen. In den bisherigen Partien präsentierten sich die Löwen weitgehend überzeugend, auf die Siege gegen die SpVgg Bayreuth (2:0) und Jahn Regensburg (4:1) folgte am Sonntag zum Abschluss des kräftezehrenden Trainingslagers in Windischgarsten ein 1:1 gegen den FC Juniors Oberösterreich.