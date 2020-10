Ticker zum Nachlesen: FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt - Endergebnis 5:0

Jetzt doch mal eine Chance für die Gäste und was für eine! Allerdings hätte sich Bayern den Ball fast selbst ins eigene Tor gelegt. Neuer bekommt eine verunglückte Kopfball-Rückgabe von Sarr zunächst nicht zu fassen und der Ball trudelt in Richtung Tor. Am Ende kratzt Neuer den Ball mit dem Fuß noch von der Linie.