Liveticker zur 3. Liga: Türkgücü München gegen TSV 1860

Derby-Time in München! Am Samstag kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Türkgücü München und dem TSV 1860. Das Stadtduell findet im altehrwürdigen Olympiastadion statt, für die Löwen ist es eine Rückkehr nach 16 Jahren. Bis 2005 trugen die Sechzger ihre Heimspiele im "Oly" aus, nun wollen sie mit einem Sieg gegen Türkgücü den Anschluss an die Aufstiegsplätze halten. Zudem will sich die Mannschaft von Trainer Michael Köllner für die Niederlage im Toto-Pokal revanchieren. Anpfiff im Olympiastadion ist um 14 Uhr!