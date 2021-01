DFB Pokal im Liveticker: Holstein Kiel gegen FC Bayern München live

Patzen verboten! Am Mittwochabend gastiert der FC Bayern in der 2. Runde des DFB Pokals bei Holstein Kiel. Eigentlich hätte die Partie bereits kurz vor Weihnachten stattfinden sollen, wurde auf Antrag der Münchner wegen der hohen Belastung in den vergangenen Monaten allerdings verschoben. Das Pokalspiel bei den Störchen wird für den Titelverteidiger alles andere als ein Selbstläufer: Der Zweitligist belegt aktuell Platz drei in der 2. Bundesliga und ist mitten drin im Aufstiegsrennen. Dazu kommen die massiven Defensivprobleme bei den Bayern, die am vergangenen Wochenende eine schmerzhafte 2:3-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach hinnehmen mussten. Verfolgen Sie die Partie ab 20:45 Uhr im AZ-Liveticker!