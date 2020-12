Bundesliga im Liveticker: Bayer 04 Leverkusen gegen FC Bayern - Endstand 1:2

Halbzeit-Fazit: Unterhaltsame Partie in der BayArena! Insbesondere Leverkusen agierte in der Anfangsphase mutig und spielfreudig, Schick setzte die Überlegenheit mit seinem Traum-Volley zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung um. Die zunächst zu passiven Bayern wurden im Anschluss etwas aktiver und kamen etwas glücklich zum Ausgleich. Insbesondere in den letzten Minuten der ersten Hälfte zogen die Münchner das Tempo nochmal ordentlich an, kamen aber nicht über das 1:1 hinaus.