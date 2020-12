Achtelfinale der Champions League: FC Bayern trifft auf Lazio Rom

In der Gruppenphase legten die Bayern bereits eine beeindruckende Dominanz an den Tag. Schon nach dem vierten Spieltag standen die Münchner als Gruppensieger fest, am Ende stehen fünf Siege und ein Remis. Mit 16 Punkten und einer Tordifferenz von +13 weist der Rekordmeister die beste Bilanz aller Champions-League-Teilnehmer auf, einzig Manchester City (16 Punkte, Tordifferenz +12) spielt in einer ähnlichen Liga wie die Bayern. Saisonübergreifend ist das Team von Trainer Hansi Flick nun sogar schon seit 17 Partien ungeschlagen, 16 davon konnten gewonnen werden.