Auf wen trifft der FC Bayern im Achtelfinale? Die Champions-League-Auslosung im Liveticker

Der FC Bayern hat sich souverän für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. In der Vorrunden-Gruppe A mit Atlético Madrid, Lokomotive Moskau und RB Salzburg stand bereits nach dem 4. Spieltag der Gruppensieg fest. Kommt es in der Runde der letzten 16 zu einer Revanche für die 2:8-Klatsche in Lissabon? Der Titelverteidiger könnte erneut auf Barcelona treffen. Die Paarungen werden am Montag gezogen. Verfolgen Sie die Auslosung ab 12 Uhr im AZ-Liveticker!