Dritte Liga im Liveticker: Viktoria Köln gegen TSV 1860 live

Am Samstag trifft der TSV 1860 in der Dritten Liga auf Viktoria Köln, die Münchner wollen nach vier sieglosen Spielen in Folge endlich wieder einen Dreier. Möglich ist ein Erfolg durchaus, der kommende Löwen-Gegner ist nach der 0:2-Niederlage gegen Halle geknickt - aber auch die Kölner sind seit nunmehr vier Spielen ohne Sieg. Verzichten muss Sechzig-Trainer Michael Köllner definitiv auf Leistungsträger Dennis Dressel. Der Mittelfeldspieler sah im Derby gegen Türkgücü München die Rote Karte und ist für zwei Spiele gesperrt. Ersetzen könnte ihn möglicherweise Dennis Erdmann oder Erik Tallig. Viktoria Köln gegen den TSV 1860 – am Samstag ab 14 Uhr hier im AZ-Liveticker!