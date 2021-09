Champions League live: FC Barcelona gegen FC Bayern im Liveticker

Für den FC Bayern geht es Schlag auf Schlag: Bereits am Dienstag starten die Münchner in die neue Champions-League-Saison – und die beginnt gleich mit einem echten Kracher. Der FC Bayern ist auswärts beim FC Barcelona gefordert! Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann dürfte mit reichlich Selbstvertrauen nach Spanien reisen, am Samstagabend gab es im Topspiel einen überzeugenden 4:1-Erfolg gegen den Ligarivalen RB Leipzig. Jedoch gibt es einige Personalsorgen: Robert Lewandowski und Serge Gnabry mussten gegen die Sachsen angeschlagen ausgewechselt werden. Während Lewandowski dennoch eine Option für die Startelf zu sein scheint, sieht es bei Gnabry weniger gut aus. Anpfiff des Gruppenphase-Krachers ist um 21 Uhr!