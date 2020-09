Liveticker: FC Bayern München gegen FC Schalke 04 - Endergebnis 8:0

Wow was für ein Auftakt in die neue Saison! Die Bayern knüpfen nahtlos an die Triple-Saison an und schicken schwache Schalker mit einer 0:8-Klatsche zurück nach Gelsenkirchen. Hiermit verabschieden wir uns vom AZ-Liveticker und wünschen ein schönes Wochenende, bis bald!