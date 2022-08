Putins Tochter: Ein Lieblingsgast bayerischer Hotels

Der "Spiegel" enthüllt weitere Details über die Beziehung zwischen Putins Tochter und dem ehemaligen Ballettchef Igor Zelensky.

Offiziell trat er Anfang April aus "familiären Gründen zurück". Damals verabschiedete sich Igor Zelensky nicht ganz überraschend vom Bayerischen Staatsballett. Die "familiären Gründe" hatten den Vorteil, dass das Kunstministerium und die Leitung der Bayerischen Staatsoper lästige Nachfragen bequem abwehren konnten. Allerdings war offensichtlich, dass das Ausscheiden des Ballettdirektors mit der dezidierten Positionierung des Intendanten Serge Dorny und des Generalmusikdirektors Vladimir Jurowsky gegen den russischen Überfall auf die Ukraine zu tun hatte.

Ist Katerina Tichonowa mit Igor Zelensky liiert?

Zelensky war neben seiner Münchner Tätigkeit Aufsichtsrat im nationalen Kulturerbe-Fonds Russlands. Darüber hinaus kursierten Gerüchte, er sei mit Putins Tochter Katerina Tichonowa liiert. Das Paar soll angeblich einmal an einem Bühnendinner am Beginn einer Saison teilgenommen haben. Die Staatsoper ist derzeit noch in Ferien. Früher jedenfalls wollte diese Teilnahme niemand offiziell bestätigen, auch der Sprecher des ehemaligen Intendanten Nikolaus Bachler nicht. Wenn es zutrifft, müsste es irgendjemandem aufgefallen sein, weil Tichonowa von bewaffneten Personenschützern der russischen Präsidentengarde begleitet wird.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Seit sieben Jahren: 20 Mal nach Deutschland gereist

Der "Spiegel" legt in seiner neuesten Ausgabe nun gemeinsam mit dem russischen Investigativportal "IStories" gewonnene Ergebnisse vor. Demnach soll Putins Tochter seit 2015 mehr als 20 Mal nach Deutschland eingereist sein - unbemerkt von den desinteressierten deutschen Behörden. Laut diesen Recherchen hielten es die Russen nicht für nötig, die Bundesregierung über die Touren Tichonowas und ihrer Leibwächter zu informieren. Wahrscheinlich wurde auch gegen deutsches Waffenrecht verstoßen.

Tichonowa logierte laut "Spiegel" im "Superior Doppelzimmer" des Münchner Luxushotels Mandarin Oriental sowie wohl auch im Hotel Leberghof am Tegernsee, wo die Zimmer nicht unter 300 Euro zu haben sind. Insgesamt soll sie allein für Übernachtungen in Bayern 50 000 Euro ausgegeben haben.

Hat Igor Zelensky einen Putin-Enkel gezeugt?

Laut "Spiegel" gilt Zelensky als Vater von Tichonowas heute vierjähriger Tochter. Auch eine Kopie seiner 2013 ausgestellten russischen Passdokumente befindet sich in den von den Rechercheuren eingesehenen Dokumenten. Dafür, dass alle diese Geschichten kein reines Gerücht sind, gibt es ein weiteres Indiz: Zelenskys Ehefrau ist nicht mit ihrem Mann nach Russland zurückgekehrt: Auch in der neuen Spielzeit arbeitet sie als Ballettmeisterin des Bayerischen Staatsballetts.

Roderich Kiesewetter, Außenexperte der CDU im Bundestag, fordert im "Spiegel" ein Ende der "liberalen Visa-Politik" Russland gegenüber. Tichonowas Reisen zeigten nun, dass "dringend ein Politikwechsel erforderlich" sei. "Die Schengen-Staaten sollten bis auf Weiteres keinerlei Touristenvisa für Russen mehr ausstellen", so Kiesewetter. Es seien ohnehin vor allem Putins Getreue oder Profiteure seiner Herrschaft, die noch in den Westen reisten.