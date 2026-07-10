Tokio Hotel 2026 live in München: Die wichtigsten Infos zu Tickets, Konzertbeginn, Setlist und Anfahrt

Im Jahr 2005 gelang Tokio Hotel aus Magdeburg der Durchbruch in Deutschland. Zwei Jahrzehnte später ist das Quartett weltweit erfolgreich. Im November geht die Band auf Tour durch Deutschland und macht dabei auch Halt in München.

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Die Band Tokio Hotel gibt im November ein Konzert in der Münchner Olympiahalle.

21 Jahre ist es bereits her, seit Tokio Hotel im Sommer 2005 mit ihrem Megahit "Durch den Monsun" der Durchbruch gelang. Die Zwillinge Bill (Gesang) und Tom Kaulitz (Gitarre) und Drummer Gustav Schäfer waren damals noch minderjährig, Bassist Gustav Schäfer fünf Monate zuvor gerade 18 geworden.

So wie "Durch den Monsun" schaffte es auch das zugehörige Debütalbum "Schrei" auf Platz 1 der deutschen Charts. Im Mai 2007 wurde eine englischsprachige Version mit dem Titel "Monsoon" als Single veröffentlicht, mit der Tokio Hotel auch international durchstartete und reihenweise Preise einheimste.

Seit "Schrei" sollten bis heute noch fünf weitere Studioalben und erfolgreiche Tourneen in der ganzen Welt folgen. Auch in München machte die Band aus Magdeburg seit ihrem Durchbruch mehrfach Station, zuletzt im September 2024 beim Superbloom-Festival im Olympiastadion.

Zwei Jahre später ist Tokio Hotel wieder auf Tour durch Deutschland und im November steht München auf dem Tour-Plan. Und das Quartett verspricht Großes: "Diesmal heben wir alles auf ein neues Level. Das Bühnenbild, die Produktion und die Setlist – alles wird außergewöhnlich!"

Wann spielen Tokio Hotel in München?

Tokio Hotel sind im Rahmen ihrer "Arena Tour 2026" am Montag, 16. November in der Münchner Olympiahalle zu Gast.

Tokio Hotel in München: Gibt es noch Tickets?

Das Konzert am 16. November in der Olympiahalle ist ausverkauft. Beim FanSale von Eventim sind vereinzelt noch Karten erhältlich. (Stand: 10. Juli 2026)

Gibt es bei Tokio Hotel in München eine Vorband?

Für die "Arena Tour 2026" wurde bislang kein offizieller Supporting Act angekündigt.

Wann beginnt das Konzert?

Einlass in die Olympiahalle ist für 18.30 Uhr geplant. Konzertbeginn soll um 20 Uhr sein.

Setlist: Welche Songs werden Tokio Hotel in München spielen?

Da die Tour erst im November beginnt, ist noch keine offizielle Setlist vorhanden.

Außer München: Wo treten Tokio Hotel im Jahr 2026 noch in Deutschland auf?

Neben dem Konzert in München werden Tokio Hotel noch in Hamburg (1.11.), Frankfurt (5.11.), Berlin (7.11.), Nürnberg (8.11.), Leipzig (13.11.) und Düsseldorf (19.11.) auftreten.

Tokio Hotel in München: Anreise zur Olympiahalle

Empfohlen wird die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr mit folgenden U-Bahn-, Tram- oder Buslinien:

U3 oder U8: Haltestelle Olympiazentrum

U2 bis Scheidplatz, dann Umstieg in U3 oder U8

U1: Haltestelle Gern oder U1 bis Olympia-Einkaufszentrum, dann Umstieg in die U3 (Haltestelle Olympiazentrum)

Tram 20 und 21: Haltestelle Olympiapark West

Tram 27: Haltestelle Petuelring

Buslinie 144: Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg

Buslinie 173: Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring

Buslinien 177 und 178: Haltestelle Petuelring

Auto: Wer mit dem Pkw anreist, kommt über den Mittleren Ring zum Olympiapark. Parkplätze befinden sich auf dem Gelände.