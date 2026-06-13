Apache 207 live in München: Die wichtigsten Infos zu Tickets, Konzertbeginn, Setlist und Anfahrt

Dreimal spielte Apache 207 im Dezember 2025 in der ausverkauften Olympiahalle. Im Oktober kehrt der Deutsch-Rapper für zwei weitere Gigs nach München zurück.

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Apache 207 kommt im Oktober für zwei Konzerte nach München.

Drei ausverkaufte Konzerte gab Volkan Yaman besser bekannt als Apache 207 im Dezember 2025 in der Münchner Olympiahalle. Dies scheint dem Deutsch-Rapper so gut gefallen zu haben, dass er im Oktober 2026 im Rahmen seiner Hallentournee für zwei weitere Gigs in der bayerischen Landeshauptstadt Halt macht.

Wann spielt Apache 207 in München?

Apache 207 kehrt am 1. und 2. Oktober für zwei Konzerte zurück in die Münchner Olympiahalle.

Apache 207 in München: Gibt es noch Tickets?

Für beide Münchner Konzerte sind beim Ticketanbieter Eventim noch Karten zwischen 70, 40 Euro und 98,40 Euro zu haben. (Stand: 13. Juni 2026)

Gibt es bei Apache 207 in München eine Vorband?

Bei seiner Hallentournee tritt Apache 207 normalerweise ohne Vorband auf. Stattdessen tritt im Vorfeld häufig ein DJ als musikalischer Anheizer für das Publikum auf.

Apache 207 begeisterte im Dezember 2025 seine Fans bei drei Konzerten in der Münchner Olympiahalle. © Gerd Wallhorn

Wann beginnt das Konzert?

Einlass in die Olympiahalle ist für 17.30 Uhr geplant. Ab 19 Uhr soll dann Apache 207 mit seinem Konzert beginnen.

Setlist: Welche Songs wird Apache 207 in München spielen?

Wenn Apache 207 im Oktober dieselben Songs präsentiert, wie bei seinen drei Münchner Konzerten im Dezember 2025, dann dürfen sich die Fans auf folgende Hits freuen.

Ein Lied für Dich

Fame

200 km/h

Kein Problem

Sport

Die Welt

Neunzig

Wenn das so bleibt

Wolken

Loser

Engel

Was weißt du schon

Gefunden

Bei Nacht

Breaking your heart

GWHF

7er

Fühlst du das auch

Coco Chanel

Mann muss

Miami

Komet

Encore:

morgen

Nie mehr gehen

Roller

Außer München: Wo tritt Apache 207 im Jahr 2026 noch in Deutschland auf?

Neben seinen beiden Konzerten in München am 1. und 2. Oktober tritt Apache 207 zudem noch in Hannover (11. und. 12. September), Berlin (15. und 16. September), Stuttgart (18. und 19. September), Mannheim (22. und 23. September), Frankfurt (25. und 26. September), Köln (5. und 6. Oktober), Düsseldorf (8. und 9. Oktober) sowie in Hamburg (11. und 12. Oktober) auf.

Apache 207 in München: Anreise zur Olympiahalle

Empfohlen wird die Anreise mit dem Öffentlichen Nahverkehr mit folgenden U-Bahn-, Tram- oder Buslinien:

U3 oder U8: Haltestelle Olympiazentrum

Haltestelle Olympiazentrum U2 bis Scheidplatz, dann Umstieg in U3 oder U8

bis Scheidplatz, dann Umstieg in U1: Haltestelle Gern oder U1 bis Olympia-Einkaufszentrum, dann Umstieg in die U3 (Haltestelle Olympiazentrum)

Haltestelle Gern oder bis Olympia-Einkaufszentrum, dann Umstieg in die (Haltestelle Olympiazentrum) Tram 20 und 21: Haltestelle Olympiapark West

Haltestelle Olympiapark West Tram 27: Haltestelle Petuelring

Haltestelle Petuelring Buslinie 144: Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg

Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg Buslinie 173: Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring

Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring Buslinien 177 und 178: Haltestelle Petuelring

Auto: Wer mit dem Pkw anreist, kommt über den Mittleren Ring zum Olympiapark. Parkplätze befinden sich auf dem Gelände.