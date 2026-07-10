Zwölf Konzerte gab PUR bereits in der Münchner Olympiahalle. Für 2026 hat die Band aus Bietigheim-Bissingen ein neues Album plus Arena-Tour angekündigt, bei der PUR auch im Olympiapark wieder auf der Bühne stehen wird.

PUR mit Sänger Hartmut Engler geht im Dezember 2026 auf Deutschland-Tour und macht dabei auch Station in München.

Zuerst nannte sich die Band fünf Jahre lang Crusade, dann, von 1980 bis 1985, Opus. Als dann eine österreichische Band gleichen Namens mit "Live is life" einen Megahit landete, kam es zur letzten Namensänderung und aus Opus wurde PUR.

PUR wurden 1986 Bundesrocksieger, setzten sich dabei gegen 3000 andere Künstler und Bands durch, der richtige Durchbruch sollte aber erst vier Jahre später erfolgen. 1990 veröffentlichte PUR das Album "Unendlich mehr", mit Hits wie "Brüder", "Freunde" oder "Prinzessin".

Es war der fünfte Longplayer der Band, aber der Erste, der es in die deutschen Albumcharts schaffte. 1991 gelang mit "Lena" der erste Einstieg in die Single-Charts. 1995 folgte dann ihr epochales Werk "Abenteuerland", das mit mehr als zwei Millionen verkauften Exemplaren bis heute zu den meistverkauften Alben der deutschen Musikgeschichte zählt und mittlerweile auch als Musical existiert.

Neun weitere Studioalben und viele andere Hits sollten bis heute folgen und zahlreiche Tourneen, welche die Band aus Bietigheim-Bissingen auch immer wieder nach München führen sollten. Allein in der Olympiahalle gab PUR bereits zwölf Konzerte, das erste davon im Jahr 1996.

Für 2026 hat PUR ein neues Album angekündigt, dem im Dezember gleich eine Tour folgen soll, bei der die Band auch in München Station macht.

Wann spielen PUR in München?

PUR wird am Mittwoch, 16. Dezember 2026 ein Konzert in der Münchner Olympiahalle geben.

PUR in München: Gibt es noch Tickets?

Bei Eventim sind noch in den verschiedensten Kategorien Tickets zwischen 55,40 Euro und 120,40 Euro erhältlich. (Stand: 10. Juli 2026).

Gibt es bei PUR in München eine Vorband?

Bisher wurde für die "PUR Arena-Tour 2026" keine offizielle Vorband angekündigt. Gut möglich also, dass PUR, wie schon bei früheren Hallentourneen, keinen Supporting Act mitbringt, sondern ein besonders langes Hauptprogramm spielt.

Wann beginnt das Konzert?

Einlass in die Olympiahalle ist für 18.30 Uhr geplant. Konzertbeginn soll um 20 Uhr sein.

Setlist: Welche Songs werden PUR in München spielen?

Da die Tournee erst im Dezember beginnt, existiert noch keine Setlist, doch Sänger Hartmut Engler verspricht im Vorfeld: "Unsere Fans dürfen sich bei der Arena Tour 2026 auf einen langen Abend mit vielen Hits und Songs aus einem brandneuen Album freuen. Schon jetzt steht fest: Alle werden ihren Spaß haben!". Klingt ganz so, als dürften sich die PUR-Fans auf folgende Hits freuen:

Freunde

Brüder

Seiltänzertraum

Wenn sie diesen Tango hört

Hör gut zu

Prinzessin

Indianer

Mein Freund Rüdi

Wenn Du da bist

Funkelperlenaugen

Ich lieb' Dich (egal wie das klingt)

Hab' mich wieder mal an Dir betrunken

Abenteuerland

Ein graues Haar

Drachen sollen fliegen

Lena

Außer München: Wo treten PUR im Jahr 2026 noch in Deutschland auf?

Neben ihrem Konzert in München werden PUR auch in Berlin (2.12.), Leipzig (4.12.), Hannover (5.12.), Hamburg (6.12.), Oldenburg (9.12.), Dortmund (11. und 12.12.), Köln (13.12.), Stuttgart (18.12.) und Mannheim (20.12.) auftreten.

PUR in München: Anreise zur Olympiahalle

Empfohlen wird die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr mit folgenden U-Bahn-, Tram- oder Buslinien:

U3 oder U8: Haltestelle Olympiazentrum

U2 bis Scheidplatz, dann Umstieg in U3 oder U8

U1: Haltestelle Gern oder U1 bis Olympia-Einkaufszentrum, dann Umstieg in die U3 (Haltestelle Olympiazentrum)

Tram 20 und 21: Haltestelle Olympiapark West

Tram 27: Haltestelle Petuelring

Buslinie 144: Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg

Buslinie 173: Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring

Buslinien 177 und 178: Haltestelle Petuelring

Auto: Wer mit dem Pkw anreist, kommt über den Mittleren Ring zum Olympiapark. Parkplätze befinden sich auf dem Gelände.