AnnenMayKantereit 2026 live in München: Die wichtigsten Infos zu Tickets, Supporting Act, Setlist und Anfahrt

Zuletzt begeisterten AnnenMayKantereit ihre Fans vor drei Jahren in München. Im September 2026 kommt das Trio an gleich drei Abenden in die Olympiahalle zurück.

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AnnenMayKantereit geben im September 2026 gleich drei Konzerte in der Münchner Olympiahalle.

Einst lernten sich Christopher Annen, Henning May und Severin Kantereit während ihrer Schulzeit am Kölner Schiller-Gymnasium kennen. 2011 gründete das Trio eine Band, nahm von jedem den Nachnamen und fertig war AnnenMayKantereit.

Anfangs noch als Straßenmusiker unterwegs, folgten bald kleinere Konzerte, 2013 wurde das erste Album, damals noch in Eigenregie, veröffentlicht.

Den Durchbruch schafften AnnenMayKantereit im Jahr 2016 mit ihrem Album "Alles nix Konkretes", welches auch zwei der größten Hits der Band "Pocahontas" und "Barfuß am Klavier" enthält und dem in Deutschland und Österreich der Sprung an die Spitze der Albumcharts gelang.

Zuletzt waren AnnenMayKantereit am 10. und 11. August 2023 für ein Doppelkonzert in München zu Gast. Im September kommt das Trio nun für gleich drei Abende zurück in die Olympiahalle.

Wann spielen AnnenMayKantereit in München?

AnnenMayKantereit geben in der Münchner Olympiahalle gleich drei Konzerte, und zwar am 15., am 16. und am 18. September 2026.

AnnenMayKantereit in München: Gibt es noch Tickets?

Bei Eventim und Ticketmaster sind alle drei Konzerte von AnnenMayKantereit bereits ausverkauft, auf der sind noch vereinzelt Tickets zu haben (Stand: 9. Juli 2026).

Gibt es bei AnnenMayKantereit in München eine Vorband?

AnnenMayKantereit werden in München von der deutschen Sängerin Ami Warning als Supporting Act unterstützt.

Wann beginnen die Konzerte?

Einlass in die Olympiahalle ist jeweils für 18.30 Uhr geplant. Konzertbeginn soll um 20 Uhr sein.

Setlist: Welche Songs werden AnnenMayKantereit in München spielen?

Auf ihrer Live-Tour 2026 spielen AnnenMayKantereit eine Mischung aus neuen Songs und absoluten Klassikern. In München könnten daher u. a. diese Lieder gespielt werden:

Marie

Nur wegen dir

Wohin Du gehst

Lass es kreisen

Vielleicht Vielleicht

Pocahontas

Oft gefragt

Ozean

Als ich ein Kind war

Du bist anders

21, 22, 23

Jenny Jenny

Valerie

3 Tage am Meer

Ich geh heut nicht mehr tanzen

Barfuß am Klavier

Tommi

Legende

Ausgehen

Außer München: Wo treten AnnenMayKantereit im Jahr 2026 noch in Deutschland auf?

Neben ihren Konzerten in München werden AnnenMayKantereit in Deutschland auch in Dortmund (10.7.), Köln (11.7.), Neu-Ulm (17.7.), Mönchengladbach (18.7.), Ludwigsburg (28. + 29.7.), Füssen (30.7.), Berlin (13., 14. + 15.8.), Hamburg (20. + 21.8.), Rostock (22.8.), Hannover (3. + 4.9.), Magdeburg (5.9.), Leipzig (10. + 11.9.), Bremen (12.9.) und Freiburg (25.9.) auftreten. Zudem gibt es noch Konzerte in Wien (19.9.), Graz (20.9.) und Zürich (26. + 27.9.).

AnnenMayKantereit in München: Anreise zur Olympiahalle

Empfohlen wird die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr mit folgenden U-Bahn-, Tram- oder Buslinien:

U3 oder U8: Haltestelle Olympiazentrum

U2 bis Scheidplatz, dann Umstieg in U3 oder U8

U1: Haltestelle Gern oder U1 bis Olympia-Einkaufszentrum, dann Umstieg in die U3 (Haltestelle Olympiazentrum)

Tram 20 und 21: Haltestelle Olympiapark West

Tram 27: Haltestelle Petuelring

Buslinie 144: Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg

Buslinie 173: Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring

Buslinien 177 und 178: Haltestelle Petuelring

Auto: Wer mit dem Pkw anreist, kommt über den Mittleren Ring zum Olympiapark. Parkplätze befinden sich auf dem Gelände.