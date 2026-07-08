The Pussycat Dolls 2026 live in München: Die wichtigsten Infos zu Tickets, Supporting Acts, Setlist und Anfahrt

Lange war es ruhig um die Pussycat Dolls um Frontfrau Nicole Scherzinger. Nun feiert die Girl Group große Reunion-Tour und macht dabei auch Halt in München.

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The Pussycat Dolls (Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt und Ashley Roberts) geben am 14. September 2026 ein Konzert in der Münchner Olympiahalle.

Gegründet wurden die Pussycat Dolls im Jahr 1993 in Kalifornien. Zunächst trat die Band immer donnerstags im Viper Room, dem berühmten Nachtklub von Johnny Depp, in Hollywood auf. Schnell entwickelten sich die Pussycat Dolls zur lokalen Attraktion.

Einige Jahre und zahlreichen Personalwechseln später etablierte sich ein Sextett um Sängerin und Frontfrau Nicole Scherzinger. Im September 2005 brachten die Pussycat Dolls ihr Debütalbum "PCD" auf dem Markt und eroberten damit die Top Ten in den US-Billboard-Charts, in UK, in Deutschland und vielen anderen Ländern.

Single-Auskopplungen wie "Don’t Cha", "Stickwitu" und "Buttons" liefen in den Radiostationen rund um den Globus rauf und runter. Nachdem sie im Jahr 2008 ihr zweites Album "Doll Domination" veröffentlichten, löste sich die Band Anfang der 2010er-Jahre auf.

2020 fiel ein geplantes Comeback der Corona-Pandemie zum Opfer, doch nun gehen die Pussycat Dolls in der aktuellen Besetzung Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt und Ashley Roberts auf große Reunion-Tour. Im September 2026 macht die Girl Group auch in München Halt, mit dabei einer der erfolgreichsten Rapperinnen in der Geschichte des Hip-Hops.

Wann spielen The Pussycat Dolls in München?

The Pussycat Dolls sind im Rahmen ihrer "PCD Forever"-Tour am Montag, 14. September in der Münchner Olympiahalle zu Gast.

The Pussycat Dolls in München: Gibt es noch Tickets?

Für das Konzert der Pussycat Doll sind beim Ticketanbieter Eventim noch Karten in allen Kategorien zu haben (Preis zwischen 71,15 Euro und 126,40 Euro). Auch bei Ticketmaster sind noch Karten von 65,55 Euro bis 189,45 Euro erhältlich. (Stand: 8. Juli 2026)

Gibt es bei The Pussycat Dolls in München eine Vorband?

The Pussycat Dolls haben gleich zwei Supporting Acts am Start, zum einen die US-Rap-Ikone Lil’Kim sowie die britische Girlgroup Deja Vu.

Wann beginnt das Konzert?

Einlass in die Olympiahalle ist für 18.30 Uhr geplant. Konzertbeginn soll um 20 Uhr sein.

Setlist: Welche Songs werden The Pussycat Dolls in München spielen?

Basierend auf den letzten Konzerten, dürften die Pussycat Dolls in München u. a. diese Songs zum Besten geben:

When I Grow Up

Beep

Whatcha Think About That

Bottle Pop

I Don't Need a Man

Wait a Minute

Jai Ho! (You Are My Destiny)

Buttons

Stickwitu

Hush Hush

Club Song

React

Don't Cha

Außer München: Wo treten The Pussycat Dolls im Jahr 2026 noch in Deutschland auf?

Neben dem Gig in München werden die Pussycat Dolls nur noch am 26. September in Düsseldorf ein Konzert in Deutschland geben.

The Pussycat Dolls in München: Anreise zur Olympiahalle

Empfohlen wird die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr mit folgenden U-Bahn-, Tram- oder Buslinien:

U3 oder U8: Haltestelle Olympiazentrum

U2 bis Scheidplatz, dann Umstieg in U3 oder U8

U1: Haltestelle Gern oder U1 bis Olympia-Einkaufszentrum, dann Umstieg in die U3 (Haltestelle Olympiazentrum)

Tram 20 und 21: Haltestelle Olympiapark West

Tram 27: Haltestelle Petuelring

Buslinie 144: Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg

Buslinie 173: Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring

Buslinien 177 und 178: Haltestelle Petuelring

Auto: Wer mit dem Pkw anreist, kommt über den Mittleren Ring zum Olympiapark. Parkplätze befinden sich auf dem Gelände.